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首頁 / 政治

人事總處推動獎勵令無紙化 年減750萬張A4紙

最新更新：2020/03/19 09:50

（中央社記者王承中台北19日電）行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，去年7月推動獎勵令無紙化，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，每年政府可減少使用750萬張A4紙，相當於減少135公噸二氧化碳排放，極具節能減碳效益。

立法院司法及法制委員會今天邀請施能傑進行業務報告並備質詢。施能傑在列席報告表示，以往獎勵令均需列印紙本給當事人，每年產製超過300萬份的獎勵令，各機關、學校花費大量時間進行文件列印、用印、傳遞及簽收等，不僅工作繁雜且耗費人力。

施能傑也表示，全國各機關每年約3萬個工作職缺，所有應徵者均需撰寫履歷表並郵寄，人事行政總處推動公務職缺線上履歷投遞，除簡化作業流程、提升資料正確性、免除應徵者至郵局投遞等外，每年約可減少列印120萬張A4紙張，及節省約新台幣900萬元的郵費。

施能傑指出，人事行政總處自去年7月全面推動獎勵令無紙化，並運用區塊鏈技術提供線上驗證，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，極具節能減碳效益。每年政府可減少使用A4紙張達750萬張，相當於減少135公噸二氧化碳排放。

施能傑指出，數位文件具有節能減碳、易於傳送與共享、促使業務流程簡化等諸多優點，人事行政總處運用區塊鏈技術，積極推動各項人事業務無紙化工作。

針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的人事因應作為，施能傑表示，人事行政總處即時配合中央流行疫情指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」持續調整及實際防疫需要，滾動訂定相關請假規定，目前確診及疑似案例者，核給公假；居家簡易、居家隔離者，核給防疫隔離假；非因公出國，返國後需自主健康管理者，如需請假，依公務人員請假規則辦理。（編輯：黃國倫）1090319

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