武漢肺炎日台互助 日航願協助受困印度台灣旅客離境

外交部31日表示，駐印度代表處日前接洽日本航空並獲同意後，欲自印度返台的民眾將可搭乘日航專機經東京返回台灣。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

（中央社記者陳韻聿台北31日電）外交部今天說，駐印度代表處日前接洽日本航空並獲同意後，欲自印度返台的民眾將可搭乘日航專機經東京返回台灣，外交部與駐處將持續協助有需求的國人。

為防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，印度25日零時起執行全國封鎖，且不允許國際商業客機降落，導致當地台籍民眾受困、無法返台。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時指出，自印度實施全國封鎖後，當地台灣民眾曾致電代表處詢問是否可協助返台。為協助國人，代表處聯絡日本駐印度大使館洽詢合作可能。

歐江安表示，經日本和印度政府協商，日航及全日空兩家公司3月24日至4月8日將有協助日本民眾離境，從新德里飛東京專機，台灣駐印度代表處進一步接洽後，日航同意在有機位的前提下，提供台灣民眾飛往東京的專機機位，日航也將協助台灣民眾訂購續程東京飛台北的機位。

歐江安說，得知航班資料、費用等細節後，駐處已將相關資訊通知在印度的台灣民眾，外交部與駐處將持續關注後續發展並提供協助。

駐印度代表處昨天表示，日航3月30日到4月4日，每天提供一班專機從新德里飛往東京；如果機位許可，台灣民眾可搭乘日航專機前往東京，再轉機返台。

駐印度代表處說明，欲搭乘日航專機的台灣人可先打電話訂票，並向駐處取得證明信函，於專機起飛當天至少提前3小時到新德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的日航櫃檯持護照購票，並訂好自東京返台的機票。（編輯：郭無患）1090331