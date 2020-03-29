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武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎／55名滯留秘魯台人包機抵美 將各自返台或續留美國

最新更新：2020/03/29 11:56
外交部發言人歐江安29日表示，55名滯留秘魯台灣旅客在駐秘魯代表處協助下，已在台北時間29日凌晨4時包機離開，並於上午10時抵達美國邁阿密。（中央社檔案照片）
外交部發言人歐江安29日表示，55名滯留秘魯台灣旅客在駐秘魯代表處協助下，已在台北時間29日凌晨4時包機離開，並於上午10時抵達美國邁阿密。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部發言人歐江安今天表示，55名滯留秘魯台灣旅客在駐秘魯代表處協助下，已在台北時間29日凌晨4時包機離開，並於上午10時抵達美國邁阿密，接下來將各自返回台灣或待在美國。

歐江安表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響仍滯留在秘魯的55名台灣旅客，在台灣駐秘魯代表處協助下，已於台北時間本29日凌晨4時，順利自費搭乘南美航空（LATAM）商業包機離開秘魯、飛往美國邁阿密，在台北時間上午約10時抵達邁阿密。

歐江安指出，這架包機是由台灣駐秘魯代表處接洽航空公司及當地旅行社規劃，並協調秘魯相關單位及與其他國家駐秘魯的使領館合作，取得秘魯政府核准的包機飛行許可後辦理。

歐江安表示，這架包機先在庫斯科市（Cusco）接載38名台灣乘客，並中途停留秘魯首都利馬（Lima）接載其他17名國人後，再飛往美國邁阿密；包機同時搭載日本等國共84名同樣滯留秘魯外籍旅客，全班機旅客共139人。

歐江安也說，包機飛離秘魯後，目前仍約有22名台灣旅客留在秘魯，駐處將繼續與這些國人保持聯繫，並提供必要的協助。

另秘魯政府為防疫考量，自16日起實施全國緊急狀態，相關措施將延長至4月12日，目前已全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸，並管制市區交通。（編輯：黃國倫）1090329

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