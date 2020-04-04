更多編輯台推薦新聞：
專題／習近平的小康社會目標 正陷入武漢肺炎疫情泥淖
兩岸

專題／習近平的小康社會目標 正陷入武漢肺炎疫情泥淖

書摘／旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業
文化

書摘／旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力
生活

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出
國際

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳港記者違反一中原則擴大追究 吳釗燮：恥辱

最新更新：2020/04/04 19:11

（中央社記者游凱翔台北4日電）世界衛生組織高級顧問艾沃德3月底接受港媒訪問，提及台灣時視訊疑斷訊，事後傳記者因違反「一個中國」擴大追究責任；外交部長吳釗燮今天表示，這真是恥辱，台灣人將與港人站在一起追求真相。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球持續延燒，世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德3月28日接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度顯然裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。重新接通後，記者再提問台灣，艾沃德顧左右而言他，稱讚中國防疫做得很好。

當時吳釗燮在Twitter上發文表示：「哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？」並強調，在對抗全球大流行疫情的時刻，WHO應該把政治放一邊。

有媒體報導，傳出香港特區政府有關單位認為，這名記者行為已違「一個中國」原則，要追究廣播處長兼香港電台總編輯梁家榮的責任。

吳釗燮晚間再度於Twitter上發文表示，很遺憾看到以前被視為東亞媒體自由燈塔的香港，如今演變至此，這真是恥辱，台灣人民會與香港人民站在一起，追求真相。（編輯：張良知）1090404

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報