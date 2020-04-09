女砲班徒手搬98公斤砲彈 蔡總統讚扛起重任

總統蔡英文（中）9日赴陸軍砲兵第43指揮部視察。由全女性官兵組成的M110A2自走砲班，去年漢光演習表現傑出，蔡總統說，女官兵搬運重98公斤砲彈能面不改色、扛起重任，是「巾幗不讓鬚眉」。中央社記者張新偉攝 109年4月9日

（中央社記者游凱翔台南9日電）由全女性官兵組成的M110A2自走砲班，去年漢光演習表現傑出，總統蔡英文今天赴43砲指部視察。蔡總統說，女官兵搬運重98公斤砲彈面不改色、扛起重任，是「巾幗不讓鬚眉」。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，陸軍今天表示，疫情雖造成全球前所未有考驗，但即便疫情嚴峻，戰訓任務仍是部隊不變核心工作，而陸軍第8軍團第43指揮部砲1營戰備部隊，平時任務為反滲透、反空（機）降、反突擊等火力支援，並依命令轉換執行「永康災防分區」災防任務，已累積紮實的訓練及豐富實務經驗。

特別的是，去年漢光演習期間，由全女性官兵所組成的M110A2自走砲班表現亮眼，蔡總統上午赴駐地台南的陸軍砲兵第43指揮部視察演練狀況，並聽取連長黃褀文上尉簡報。

蔡總統致詞表示，去年漢光演習中，有一組女性官士兵組成的砲兵班，優異的表現受到國人一致稱讚，真的是「巾幗不讓鬚眉」，而她今天到43砲指部砲1營，除了代表國人感謝對國家安全的付出外，也要特別看看這個女性砲兵班。

蔡總統說，剛剛她看完M110A2自走砲操演後，她發現女性官士兵面對高強度的操演，搬運重達98公斤重的砲彈都能面不改色、扛起重任，實在是非常不簡單。

蔡總統也說，今天向她簡報的連長黃褀文，從小就立志要從軍，更以陸軍官校電機系第一名、全校第三名的成績畢業，黃褀文的表現向國人證明不分性別都能保護國家，且一樣優秀；而大家在操演中也都能確實達成任務、迅速機動到達定位、精準完成射擊準備，非常值得肯定。

蔡總統指出，為了因應疫情威脅，國軍投入許多後備戰力防疫，但國軍應有的戰訓本務也沒有絲毫鬆懈，她在這段期間，曾赴陸軍步兵第203旅、空軍第1聯隊、陸軍第33化兵群等單位視察，今天上午先到高雄左營基地歡迎海軍敦睦遠航支隊返國，然後再來到這裡（43砲指部）。

蔡總統也肯定國軍單位的防疫工作。她表示，國軍弟兄姊妹在支援防疫工作上、在落實戰訓本務上都能順利完成，展現出高昂的戰鬥意志，她相信有各位的保護國家，國人同胞都會非常放心，身為總統會盡全力與國軍達成保衛國家使命，並照顧國軍官士兵的現在、也幫忙發展未來。

蔡總統說，無論國機國造、國艦國造，或是個人裝備提升，以及改善生活品質的興安專案，「我一定說到做到」。而砲1營原始的駐地營區，今年一月已動工改建，預計2022年5月初就能完工，屆時就會有更好的營區環境。

蔡總統最後強調，無論是國軍戰力、社會發展，未來還有很長的一段路要走，各位要持續努力、不要鬆懈，她會跟大家一起打拼。

黃褀文接受媒體訪問時表示，從小她就希望當一名軍人，這也是她的夢想，因為可以更貼近社會大眾、愛護國家，且她很想要選擇砲兵，但因為砲兵科過去不開放給女性參與，因此她以名列前茅的成績向長官爭取選擇砲兵科，最後也以第一名的成績畢業。

黃褀文也提到，雖然砲彈重達98公斤，但在訓練上並沒有分男女，因此女生會特訓拉單槓、伏地挺身，目的是為了跟男生一樣完成任務。

由於防疫期間，官兵都配戴口罩全程執行操演，媒體詢問是否感到相當悶熱不適。黃褀文認為，無論是營區內、營區外都必須配戴口罩，「配戴口罩是愛護別人，也愛護自己的行為」，配戴口罩執行任務都是可以克服的。

43砲指部指揮官陳俊源少將也強調，防疫視同作戰，官兵進入營區都會測量體溫、酒精消毒，同時也要求官兵休假時避免到密閉空間、人潮擁擠處，在訓練上也不會中斷，有信心保護官兵及大眾安全。（編輯：郭無患）1090409

總統蔡英文（前中）9日上午赴駐地台南的陸軍砲兵第43指揮部視察演練狀況，會後與隊部合影留念。中央社記者張新偉攝 109年4月9日