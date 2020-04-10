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調查局：中國網軍假冒台灣網友攻訐譚德塞
首頁 / 政治

譚德塞指台灣人身攻擊 蘇貞昌：亂講話應道歉

最新更新：2020/04/10 09:34

（中央社記者王揚宇台北10日電）世界衛生組織秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊；行政院長蘇貞昌今天說，這對台灣不公平，沒證據亂講話，希望譚德塞應該對自己的錯誤行為道歉。

世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理全球武漢肺炎疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌與內閣官員列席備詢。會前媒體記者提問蘇貞昌，對於譚德塞指台灣對他人身攻擊，以及台灣對譚德塞家鄉衣索比亞有很多醫療援助等問題的看法。

蘇貞昌說，很遺憾，看到譚德塞的發言老是引起全世界各國的公憤，對台灣更是不公平，有違他在那個位子上應該有的專業與公正，以至於今天疫情如此嚴峻，譚德塞卻還對台灣無的放矢、沒證據亂講話，很不夠格在那位子。

蘇貞昌指出，台灣是在全世界，因為中國政治打壓，最被排擠、最被歧視、最被不公平對待的國家，台灣最知道被歧視的滋味，被不公平對待的痛苦；台灣雖小，卻是非常盡力對世界做出貢獻，也盡力照顧弱勢與需要幫忙的人。

他表示，台灣對譚德塞的母國衣索比亞給予照顧，甚至訓練該國的醫療人員，譚德塞的發言不公正、無的放矢，也對台灣幫助衣索比亞不知道感激，卻還如此發言，令人遺憾；希望譚德塞能夠針對事實，應該對自己的錯誤行為道歉。（編輯：謝佳珍）1090410

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