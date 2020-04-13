徐國勇：跟蹤騷擾防制法 可制定但執行量能要探討

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院內政委員會今天審查跟蹤騷擾防制法草案，內政部長徐國勇說，他個人認為可以制定這部法，但在價值判斷、人權權衡取捨間，執行、量能間都要做相關探討，真正能執行、對人民有利才重要。

立法院內政、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查跟蹤騷擾防制法草案，並邀內政部長徐國勇列席。

國民黨立委林為洲在提案說明時指出，第9屆就有相關提案，也召集多次協商，最後沒辦法完成二、三讀，是因為警政署反對，警察認為核發警告命令有侵犯人權之虞，法律規範的樣態、案件量龐大，恐無法達到及時保護的功能。

林為洲說，這次是「超前部署」，在第一會期就把草案送進來；婦女重大傷害案之前，很大比例都有跟蹤騷擾行為，如果能立法就能避免相關案件，目前沒有任何法令限制這樣的行為，跟蹤騷擾防制法是有必要的。

提案的國民黨立委葉毓蘭表示，這已經不是超前部署，而是要回應婦女同胞、弱勢族群，長期受到纏擾行為的困擾、傷害，這不像一般人想像的「摸一下會怎樣」，絕大多數會以暴力犯罪收場。

徐國勇口頭報告時指出，行政院版本草案還沒出來，是因為內政部正在討論中，警察執行的客觀、主觀上，希望能更加圓滿，也有要跟其他相關機關協商的，譬如有關病態行為與衛生福利部相關，因為警察沒辦法認定，另外法院要裁定的，也跟司法院有關；相關構成要件行為，也跟法務部有關，都正在處理中。

徐國勇說，「我個人認為可以制定這個法律」，但量能、各方面必須更慎重，警政署也跟相關部會正在討論；這部法的立意非常好，他也敬表同意，但思慮必須更加周全探討。

徐國勇表示，在價值判斷、人權權衡取捨之間，執行、量能之間都要做相關探討，相關問題要好好解決，大家回去思考後會有更周全的法案，有更長時間把法立得更完全，真正能夠執行、對人民有利，才是法律立法最重要目的。

內政部書面報告也指出，跟騷法通過施行後，警察機關將主責跟蹤騷擾案件防制工作，將大幅影響一般警力維護治安的量能，並可能對其他警政工作產生相當衝擊；考量案件具高度價值判斷與權衡複雜性，個案處理也需專業知識、經驗，內政部需要加強基層員警教育訓練，以利妥善處理跟騷案件。（編輯：蘇志宗）1090413