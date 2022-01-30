旅館轉社宅 花敬群：最快2月招租

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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北30日電）行政院核定旅館轉社宅政策元旦上路。內政部次長花敬群說，1月10日開放申請當天就有業者送件，若審查順利，最快2月能立刻招租；此外，全台有6處台糖的學苑將轉作社宅。

行政院去年底核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請。民國111年到112年接受提案申請，審核通過後營運管理3年，目標在2年內推出2萬戶社宅。

國家住宅及都市更新中心指出，全國旅館住用率在去年1月到4月間，仍維持109年度38%水準，但去年5月因本土疫情趨緊後，遽降到6月的11%。旅館房間型態與都會區常見的出租套房接近，如果轉型運用，可在短期內提高社宅供給。

行政院政務委員吳澤成告訴中央社記者，社會住宅持續發包中，但仍須照顧興建期間民眾對社會住宅的需求，因此推出國有低度利用房舍修繕轉型社會住宅，以及旅館轉型社會住宅的中繼性質方案。

吳澤成說，目前台糖、中油的營舍改造速度最快，已有1740戶轉型達成共識，未來待社宅興建完成、到位，台糖與中油階段性任務結束後，原有土地與房舍可做其他用途。

旅館轉社宅部分，花敬群接受中央社記者訪問表示，1月10日開放受理申請當天，已經有業者寄出申請書，住都中心將先審查屋況、管理計畫、租金是否符合要求；審查通過後，一種是可以直接公開招租、一種是要先修繕後再招租。

花敬群指出，審查順利的話，「2月一定會有審查通過的案子」，有機會能立刻招租。

公有閒置房舍部分，花敬群說，目前盤點台糖在全台有6處學苑，已經談得差不多，未來都會轉做社宅；另外，在高雄前鎮區也有國產署租給實踐大學作為宿舍、約100多戶，經整修後也會轉軌作為社宅。

花敬群表示，為了帶頭示範，住都中心將位在台北市信義區、過去是職業訓練中心的宿舍，修繕後成為「興雅好室」社宅，1月7日公開招租，經濟弱勢優先戶月租金新台幣5400元，是第一個將公有閒置房舍轉型為社宅的案例。（編輯：蘇志宗）1110130