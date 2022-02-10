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西班牙國王確診 賴清德快篩陰性

2022/2/10 10:49（2/10 11:10 更新）
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西班牙國王菲利佩六世確診，副總統賴清德（前左）日前出席宏都拉斯總統就職典禮時曾與他交談。圖為賴清德1月30日結束訪團行程，抵達桃園國際機場。（中央社檔案照片）
西班牙國王菲利佩六世確診，副總統賴清德（前左）日前出席宏都拉斯總統就職典禮時曾與他交談。圖為賴清德1月30日結束訪團行程，抵達桃園國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北10日電）西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）確診，總統府今天表示，副總統賴清德昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好；總統蔡英文向西班牙政府致上誠摯關心與慰問，祝福菲利佩六世早日康復。

副總統賴清德日前出席宏都拉斯總統就職典禮，除與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動，也與菲利佩六世交談，並稱其風度翩翩、很親切。不過，西班牙王室昨天發布聲明指出，菲利佩六世確診，症狀輕微。

總統府發言人張惇涵今天透過媒體群組指出，副總統賴清德昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好，賴副總統感謝各界關心。醫療團隊會持續掌握賴副總統及訪團團員的健康狀況。

另外，張惇涵表示，蔡總統已請外交部長吳釗燮及駐西班牙代表劉德立，向西班牙政府致上誠摯關心與慰問，祝福國王早日康復；賴副總統也透過駐館轉達誠摯問候。（編輯：謝佳珍）1110210

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