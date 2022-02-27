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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

6台生逃出烏克蘭抵達波蘭 代表處送上台灣味珍奶

2022/2/27 11:35（2/27 12:45 更新）
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俄烏戰事持續，6名留學烏克蘭的台籍學生26日晚間抵達波蘭，通過邊境檢查後，順利入境波蘭，駐波蘭台北代表處還送上珍珠奶茶等台灣味。（留學生Simon提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月27日
俄烏戰事持續，6名留學烏克蘭的台籍學生26日晚間抵達波蘭，通過邊境檢查後，順利入境波蘭，駐波蘭台北代表處還送上珍珠奶茶等台灣味。（留學生Simon提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月27日
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（中央社記者許秩維台北27日電）俄烏戰事持續，6名留學烏克蘭的台籍學生昨晚抵達波蘭邊境；留學生透露，駐波蘭台北代表處還送上珍奶等台灣味，一行人已於今天清晨抵達華沙。

俄羅斯大軍及戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，教育部昨晚更新烏克蘭12名台灣留學生的最新狀況，其中3名已於24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在西部、6名已抵達波蘭邊境。

烏克蘭台籍留學生Simon透過社群媒體受訪表示，撤僑專車於昨晚抵達波蘭，通過邊境檢查後，順利入境波蘭，並前往盧布林市（Lublin）休息，在駐波蘭台北代表處的協助下，在這裡吃得飽，也趁機盥洗。

Simon也感謝駐波蘭台北代表處的幫忙，讓他們終於吃到便當、珍奶等台灣味，代表處還送上波蘭紀念品和台灣國旗等；一行人稍微休息後，就前往華沙，並於今天清晨5時左右抵達華沙。（編輯：張雅淨）1110227

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