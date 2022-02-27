外交部：烏克蘭台僑將轉往華沙 4名抵斯洛伐克避難

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（中央社記者王慶剛台北27日電）外交部今天表示，旅居烏克蘭18名台灣僑民搭乘撤僑專車昨晚順利入境波蘭後，將繼續搭乘專車前往首都華沙，之後自行安排返國或前往其他安全地區；另有4名旅居烏克蘭的台灣民眾今天上午順利抵達斯洛伐克避難。

外交部今天透過新聞稿表示，旅居烏克蘭18名台灣僑民搭乘撤僑專車於台北時間2月26日晚間8點多順利入境波蘭後，前往波蘭東部城市盧布林市（Lublin）稍事休息，台灣駐波蘭代表處大使陳龍錦與外交部人員前往接待照料，陳龍錦在當地餐廳以台式餐點款宴僑胞，並代表政府表達關懷與慰問。

外交部表示，在僑民用完餐點休息、梳洗後，外交部將協助僑民繼續搭乘專車前往首都華沙，之後由僑民自行安排返國或前往其他安全地區。

外交部也指出，另外有4名旅居烏克蘭的僑民在外貿協會駐基輔台灣貿易中心主任、駐斯洛伐克代表處人員及斯洛伐克政府的共同協助下，於台北時間2月27日上午順利抵達斯洛伐克避難。

外交部表示，自2月12日迄今已11度發布聲明呼籲台灣民眾避免前往烏克蘭，並強烈建議在烏國境內的台灣民眾儘速離境。台灣駐俄國代表處、基輔台灣貿易中心及鄰近烏克蘭的駐外館處均緊密合作，持續聯繫旅居烏克蘭的台灣民眾，提供最新訊息及安全建議，確保安全。

外交部指出，依據駐俄國代表處回報台灣民眾在烏克蘭最新的動態，除已抵達波蘭及前往斯洛伐克避難的台灣民眾，目前仍有14名台灣民眾滯留烏克蘭境內：包含基輔7人；2人在烏克蘭南部，仍無離境規畫；在烏克蘭東部則有3位，經評估當地情勢後決定先暫留原處，以維護安全。

另有一對母子，隨陸籍夫婿暫時避居烏克蘭西部地區的利維夫市（Lviv）。駐俄國代表處及台貿中心人員均與他們保持聯繫，隨時提供必要的資訊及離境協助。

外交部再次呼籲，應避免前往烏克蘭，所有仍在烏克蘭境內的台灣民眾應在注意自身安全前提下儘速離境或至少先前往烏克蘭西部地區避險，以免遭受戰火波及；倘還有未與台灣駐處聯繫的在烏台人，請立即主動撥打緊急電話+7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫；擬前往或已在利維夫市的台灣民眾則請撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。（編輯：林淑媛）1110227