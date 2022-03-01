加入對俄制裁 王美花：半導體業配合政府政策

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（中央社記者范正祥台北1日電）因應俄羅斯入侵烏克蘭各國相繼對俄祭出制裁，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，國內廠商包括半導體業，都會配合政府政策，遵守相關法律。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。王美花會前受訪，回應媒體詢問台灣半導體廠是否加入對俄經濟制裁。

談及台灣加入對俄制裁，王美花指出，出口管制的部分，台灣已經跟其他民主國家一樣，按照防止武器擴散的瓦聖納協定規定，對相關出口品項管制。

王美花表示，經濟部也跟國內廠商做了說明，國內廠商包括大家關心的半導體業，都會配合政府政策，遵守相關法律。

因應俄烏衝突情勢，王美花說，蘇貞昌昨天找相關部會交換意見，提到如有需要協助，政府部門會提供相關協助。

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王美花表示，台灣對俄烏的貿易額相對比較小，所以影響不大。經濟部昨天有再聯繫相關公協會，相關公協會會在今天跟他們的會員廠商聯繫，如果後續有什麼需要政府協助的，經濟部會與相關部會積極聯繫協助廠商。

瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用物品與技術出口進行管制的國際協定，這是管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。（編輯：張均懋）1110301