英國會議員以支持台灣民主為題質詢 外交部感謝

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）針對英國國會上議院前議長德蘇莎女爵（Baroness D'Souza）3日領銜以「支持台灣民主」為主題進行質詢；英國外交部主管中南亞、北非暨聯合國事務副部長葉恂米勛爵（Lord Ahmad of Wimbledon）回應重申支持台灣，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部發布新聞稿指出，德蘇莎女爵以「支持台灣民主」（Support Democracy in Taiwan）為主題領銜進行質詢，歷時約一個小時，共計12名英國上議院議員發言，涵蓋議題廣泛並且積極正面。

外交部表示，德蘇莎女爵指出，過去15個月中國軍機犯台次數成長達150%，包括英國首相、外長及G7領袖公報均強調台灣及印太區域和平與穩定的重要性，近來烏克蘭情勢發展顯示，鼓勵性言詞已經無法嚇阻侵略行徑；因此呼籲英國政府對於正面臨威權體制政權威脅的國家，給予強力且明確的承諾。

外交部表示，其他英國上議院議員也就許多友台議題發言，包括中國對台威脅、烏俄情勢安全議題、台灣的國際參與、台英經貿關係等，議員敦促英國政府進一步支持台灣參與世界衛生組織（WHO），以及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。議員們強調，英國應該全力支持台灣及烏克蘭，並欣見台灣已加入制裁俄羅斯的行列，台英雙方在許多領域有合作空間。

外交部指出，葉恂米勛爵答覆時表示，英國對台灣長期立場維持不變，樂見雙方保持強健且蓬勃的關係，兩岸維持和平穩定並非只符合英國利益，也是全球關注議題，英國將持續與國際夥伴合作，勸阻可能破壞現狀的任何行動。英國將持續與民主、經濟強健的台灣夥伴交往，持續積極協助台灣有意義參與國際組織。

外交部指出，這次英國國會上議院的友我行動，是繼下議院2月10日以「英國—台灣的友誼及合作」進行政策辯論並通過動議後，再度於國會場域討論支持台灣民主、兩岸和平與穩定及發展台英關係，並獲多名議員力挺台灣。

外交部表示，台英關係密切友好，針對中國侵擾我國防空識別區，英國政府高層近日多次公開強調維護台海和平穩定的重要性。

烏克蘭勇敢堅毅對抗俄羅斯武力侵略令人動容，外交部深信，台灣不畏威權恫嚇，堅持民主自由體制的努力作為，能更讓全球理念相近國家深刻瞭解，團結一致對抗威權及侵略的重要性。台灣政府將在現有堅實基礎上，持續透過各類對話及溝通管道，深化台英實質合作關係。（編輯：蘇志宗）1110304