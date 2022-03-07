犯台後果 謝長廷：世界經濟制裁會讓中國崩潰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京7日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，逾8成日本人憂心會牽動中國對台灣動武，造成日本安全威脅。駐日代表謝長廷表示，這次俄羅斯遭到世界經濟制裁，對象若換成中國，中國可能會崩潰。

俄羅斯侵略烏克蘭，日本電視台新聞網（NNN）與讀賣新聞最新民調顯示，81%日本民眾認為俄羅斯以武力片面改變現狀，可能會牽動中國犯台，造成日本安全保障上的威脅。

此外，「日本新聞網」（JNN）民調顯示，日本民眾高達86%憂心中國會武力侵犯台灣、釣魚台列嶼。

謝長廷今天與台灣駐日媒體茶敘被問到此問題時表示，這主是受到輿論的影響，包括學者的分析、媒體報導，還有世界領袖的講法，這樣的講法好不好，要看從哪個角度看。對於「中國會攻打台灣」的假設，他認為要料敵從寬，不說絕對不可能，大家要有心裡準備。

對於有人認為從俄羅斯侵略烏克蘭可看出若中國武力犯台，屆時美國會袖手旁觀。對此，謝長廷認為，中國會不會攻打台灣，會提早或延後，日本學者對此看法都不太一樣，有人說中國一定會攻打台灣，這都是預測。不過，有一項分析指出，中國如果像這次俄羅斯受到世界濟制裁，一般認為中國會崩潰。

謝長廷指出，中國加入世界貿易組織（WTO），經濟與世界接軌，中國主觀即便有武力犯台的企圖，也先要針對經濟制裁做出準備與對策，例如讓人民幣成為決算工具、虛擬貨幣更普及、減輕與美國的經濟連結等，但這些都不是短時間內可以完成的。

此外，有關「今日烏克蘭、明日台灣」、「懷疑美國會幫台灣」的論調，謝長廷表示，台灣有做解釋，台灣不論是在高科技、位居第一島鏈的重要性不同於烏克蘭；有人說台灣會被放棄，但前陣子美國總統拜登再次指派跨黨派代表團訪台，以事實否定那樣的說法。

對於上述日本民調的結果，謝長廷表示，若是在台灣做民調，結果所占比例可能不到這數字的一半。因為台灣比較多人相信對中國最有利的狀況還是讓台灣內亂，或者台灣自己崩潰、台灣發生什麼大事，中國趁勢來，這樣最輕鬆。（編輯：周永捷）1110307