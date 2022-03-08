劉德立投書西媒：台灣不求戰但捍衛自由民主

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（中央社記者胡家綺馬德里8日專電）西班牙「道理日報」刊登駐西代表劉德立投書指出，國際社會不僅要遏止俄國行徑，更應進一步遏止霸權國家作為。他說，台灣不尋求軍事衝突，但將盡力捍衛自由、民主及和平。

劉德立以「俄羅斯與中國之壓制」為題，投書「道理日報」（La Razón）的專文首先譴責俄羅斯入侵烏克蘭，破壞全球和平，威脅國際秩序，「俄羅斯入侵烏克蘭破壞區域及全球和平與穩定，亦對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系構成威脅」。

除了呼籲各方持續透過和平方式，理性解決爭端外，他強調台灣身為國際社會成員和法治國家，與合作夥伴，特別是歐盟，一同捍衛普世價值的決心，「台灣堅決捍衛自由、民主、尊重人權及法治國家等國際社會上多數國家所共享的普世價值」。

他提到，台灣加入國際夥伴對俄羅斯經濟制裁的行列，並以人道援助支持烏克蘭，目前已向烏國援贈27噸醫療衛生物資。

劉德立也呼籲，國際社會的行動不應侷限於遏止俄國、重建烏克蘭和平，更應體認並且進一步遏止霸權國家作為，否則將為其他專制國家開先例，「倘若西方在面對俄羅斯好戰態度及對烏克蘭造成的傷害時，不展現得以嚇阻的作為，不啻為包括如同中國在內等其他專制強權，種下可以恣意妄為的先例」。

劉德立在文末指出，軍事行動不是解決國際分歧的選項，並以台灣遭受中國持續武力威脅為例，聲明台灣特別著重於確保國家安全，透過將作戰能力現代化，以回應來自中國的軍事挑釁。

他強調，中國施加於台灣人民的威脅，已使台灣的民主更加強健，「我們不尋求軍事衝突，惟將盡最大努力捍衛自由、民主及最終之和平」。

「道理日報」創於1998年，是西國第4大報，受西國政經學界和知識分子重視，極具輿論影響力。社長馬問濤（Francisco Marhuenda）是駐西代表處堅實友人，對於協助台灣在西國主流輿論界發聲，一向不遺餘力。（編輯：周永捷）1110308