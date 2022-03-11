曹啟鴻挺鍾佳濱 建議周春米入閣莊瑞雄續任立委

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（中央社記者賴于榛台北11日電）民進黨屏東縣長黨內初選激烈，屏東縣前縣長曹啟鴻今天自詡為公道伯，率眾表態支持有行政執行力的民進黨立委鍾佳濱，並建議對手民進黨立委周春米入閣、莊瑞雄續任立委。

曹啟鴻今天與屏東縣前副縣長吳應文、環境與發展基金會資深顧問陳文卿、台船前總經理曾國正舉行「屏東鐵三角推昇大南方」記者會，表態支持鍾佳濱。

曹啟鴻說，很多人詢問他為何表態支持某位參選人，但其實不然，他是為了幫屏東找到最好的人才，例如8年前他曾推薦周春米擔任不分區立委，3年前也曾協助選區變動的莊瑞雄。

曹啟鴻表示，他是「屏東地公共財」、公道伯，要為屏東找到好的人才、放在對的位置上，且他在屏東有一定公評，走到哪裡都很受歡迎。

他也解釋，若早就屬意鍾佳濱，當年他在縣長任內順理成章就能栽培，但當時鍾佳濱缺乏國會歷練，因此8年前他完全沒有鼓勵過鍾佳濱。

今天表態力挺鍾佳濱後，曹啟鴻建議，周春米可以法律人才身份留在內閣歷練，莊瑞雄因擁有台北市、屏東縣民代經驗，了解城鄉、口才一流應繼續為好的政策辯護，而在地方執政需要稱職的國會議員、幹練的部會閣員相挺，施政才會順利，形成「鐵三角」為屏東鄉親創造更多福祉。

另外，媒體追問，屏東縣長潘孟安初選支持周春米，是否有濫用行政資源的疑慮，曹啟鴻則說，他很少涉及這方面，沒有辦法回答他不知道的東西，但屏東應該有很多人可以回答這問題。

媒體也詢問，初選3人各自有大咖支持，未來是否會面臨整合困難問題，曹啟鴻則說，這場記者會就是希望大家都能夠冷靜，他不希望台北有什麼派系特別支持誰，也不希望資源挹注某一個候選人。

民進黨屏東縣長黨內初選，自7日至11日領表登記，莊瑞雄、鍾佳濱及周春米3人皆已陸續完成初選登記。（編輯：蘇龍麒）1110311

前屏東縣長曹啟鴻（左）11日在台北舉行「屏東鐵三角 推昇大南方」記者會，與屏東縣前副縣長吳應文（右）等一同力挺立委鍾佳濱角逐民進黨屏東縣長黨內初選。中央社記者吳家昇攝 111年3月11日