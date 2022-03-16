立委質疑學校包庇狼師 高市教育局：絕不寬貸

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（中央社記者王承中台北16日電）民進黨立委許智傑今天表示，高雄市一名男師6年前已被舉發性平案件，但學校疑似隱匿未通報，如今又被人舉報，主管機關應介入調查。高雄市教育局專委李黛華指出，絕對依法裁處，絕不寬貸。

民進黨立委許智傑、全國教育產業總工會秘書長劉亞平今天在立法院召開「已婚狼師裝暖男，校園成狼師樂園？」記者會。

許智傑表示，高雄市某高中職發生已婚男老師多次與女學生有不恰當的接觸行為，6年前已被舉發過，但學校疑似隱匿通報性平案件，未細查就結案。最近，這位老師又被女學生及家長舉報性平案件，學校雖將老師調離該班授課，但未做出暫時停聘的決議，讓性平案的兩造仍有機會接觸。

許智傑指出，對權力不對等的師生雙方，學生可能感受到巨大的壓力，要求校方跟主管機關必須要積極處理。且相似的事件事隔6年再度重演，要求主管機關應接手調查，勿枉勿縱，如果確認該師行為不當，務必依法處理逐出校園，以免更多學生受害。

劉亞平表示，這位老師過去被舉發後，校長竟未調查就結案，也未通報，該師還變本加厲玩弄女學生的感情一直到高三，甚至還對女學生做出摟抱、親吻等更多不應該做的事情，這已經違反教師的專業倫理，對自己所作所為完全不知檢討收斂，這種老師不應該留在教育現場，希望相關單位要有相對應的處置。

劉亞平指出，不只該師所執教學校的校長長期包庇該師，甚至將該師在外兼職補習授課的錄影帶送至高雄市教育局檢舉，教育局也是查無事實，簡直就是「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，沉重呼籲高雄市長陳其邁拿出魄力，由市政府的性平委員會介入調查。

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與會的李黛華表示，教育局對於相關性平案件都是依法裁處，這件事情，在學校端，教育局督導要成立調查小組，依照程序進行。同時教育局專審會也會立即啟動調查，絕對依法裁處，絕不寬貸。

高雄市政府教育局專員蘇柏純指出，目前該案學校已經在調查處理當中，調查小組的委員也都是外聘。教育局也在3月發文，由學校督導教評會審議是否停聘。由於行為人是老師，依性平法規定，是由學校進行調查，教育局絕不寬貸或縱容校園性別事件，相關處理程序絕對依規定進行。（編輯：蘇龍麒）1110316