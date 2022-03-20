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蘇貞昌
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蘇貞昌1/300

中央將因停電組織改造？蘇貞昌：沒有這事

2022/3/20 10:02（3/20 10:16 更新）
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303大停電後，外傳行政院公共工程委員會將改制為國土安全組織，行政院長蘇貞昌（前中）20日視察高雄捷運黃線規劃，會前接受媒體聯訪時表示，國家重要基礎設施、民生重要設施確實有加強必要，「至於所謂的什麼改造，並沒有這事」。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月20日
303大停電後，外傳行政院公共工程委員會將改制為國土安全組織，行政院長蘇貞昌（前中）20日視察高雄捷運黃線規劃，會前接受媒體聯訪時表示，國家重要基礎設施、民生重要設施確實有加強必要，「至於所謂的什麼改造，並沒有這事」。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）303大停電後，外傳行政院公共工程委員會將改制為國土安全組織，行政院長蘇貞昌今天說，國家重要基礎設施、民生重要設施確實有加強必要，「至於所謂的什麼改造，並沒有這事」。

聯合報報導，行政院上週為停電議題召開會議，將從組織、人力、安全管理著手，行政院公共工程委員會也將改制為國土安全組織，目標明年掛牌上路。

不過蘇貞昌今天視察高雄捷運黃線規劃，會前接受媒體聯訪時表示，從俄羅斯入侵烏克蘭，從桃園機場竟然有人用油壓剪去剪電纜，可見無論是戰時或平時，國家重要基礎設施、民生重要設施確實要有防備及加強必要，「至於現在所謂的什麼改造，這個並沒有這事」。

另有媒體問到有瑞典學術機構指出，台灣是接受境外假訊息最頻繁的國家，網路上還有圖卡影射政府高層會逃跑。

對此，蘇貞昌說，台灣面對中國一再要侵略，世界各國都看到在第一線的台灣面對這種假訊息的攻擊，防備得很好，所以在他接見歐洲議會訪團及其他國家訪團時，對方都很肯定台灣這一點，並願意來交換經驗，至於所謂「落跑」，不值一駁。（編輯：陳仁華）1110320

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