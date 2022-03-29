電價是否調漲 蘇貞昌：尊重電價審議委員會專業

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北29日電）電價審議委員會今天下午將召開會議，台灣民眾黨立委邱臣遠上午在立法院質詢關切電價是否調漲，詢問行政院長蘇貞昌的態度。蘇貞昌說，尊重電價審議委員會專業深酌。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，就「0303興達電廠事故致全台停電」進行專案報告並備質詢。

邱臣遠質詢時指出，大家非常關心今天下午電價審議委員會開會討論電價是否調漲，目前有三個方向，全面調整、不應調漲、調漲相關用電大戶。他問蘇貞昌，哪一個是具體可行方案。

蘇貞昌表示，電是一刻都不能少，民生、工業都需要用電，所以政府最大的責任，就是要提供用電。但各種用戶情況不同，譬如最基本的民生用電，政府一定要維持住讓它盡量不要受到任何衝擊。

他說，因為烏俄戰爭，使得發電成本大大增加，是一個事實。政府對於最基本、最底層民生用電，或者很小的商家，「我們都用盡力量來撐住他們」，儘量不要受衝擊。

對於邱臣遠追問電價是否調漲，蘇貞昌重申，有鑑於國際油價和天然氣大大上漲，發電成本重重增加，所以電價審議委員會會從各方面做考量，「我們都尊重」。

此外，時代力量立委王婉諭質詢指出，303大停電不只是單一疏失，而是一連串錯誤導致的結果，且台電長期發生人為疏失，應做系統性檢討。蘇貞昌今天回應時比喻，就像是乳酪理論。

台灣民眾黨立委高虹安質詢則接續乳酪理論話題，指蘇貞昌以瑞士乳酪理論比喻，但這理論是指乳酪裡有很多洞，所以光可以照進去，難道是認為台灣的電力系統跟乳酪一樣很多洞嗎。

蘇貞昌表示，原本層層防護不該出問題，但因興達電廠與龍崎超高壓變電所接在一起並引發跳電，因此才在專案報告中提到，要加強電廠、電網的防護機制、發電通路。

他說，不必強調很多洞，講得是同一個道理，不要一個個都通的話就不會發生事故，且只要其中一個阻絕就不會發生。（編輯：蘇龍麒）1110329