烏克蘭調高外籍參軍門檻 王芮緹未錄取擬轉人道工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩29日電）遠赴芬蘭申請加入烏克蘭外籍志願軍的阿美族男子王芮緹今天向中央社記者表示，他已被正式告知未獲錄取，因為烏克蘭目前只招募有豐富實戰經驗的外籍志願軍，他打算轉往波蘭投入幫助烏克蘭難民的人道救援工作。

王芮緹日前在烏克蘭駐芬蘭大使館提出加入烏克蘭外籍志願軍的申請後，一邊等待消息，一邊以搭船、騎單車方式，向鄰近烏克蘭的波羅的海國家移動，他抵達立陶宛後，今天向烏克蘭駐立陶宛使館詢問，得到「未獲錄取」的正式答覆。

王芮緹在個人臉書粉絲頁「柳人不悔」中描述，對方告知他並未徵選上外籍傭兵，是因為烏克蘭現在需要的是有軍事衝突經驗的人，第一批錄取的外籍志願軍沒有設定門檻，導致很多人是志願入伍後才獲取「第一次作戰經驗」。

王芮緹表示，烏克蘭甚至解除了一批攜帶毒品和酗酒的志願軍，專業人士認為這場戰爭比阿富汗、伊拉克衝突更糟糕，因為他們正在與世界軍事第二強的國家作戰，為了提高軍隊品質，烏克蘭拉高了第二波外籍志願軍的徵選標準。烏克蘭使館人員向他表示，「這就是你為何沒有徵選上的原因」。

王芮緹表示，他的背景是憲兵，沒有實際軍事作戰經驗是無可辯駁的事實，他認為台灣人要參加第二批海外志願軍徵選的機會微乎其微，因為台灣年輕人沒有打過任何戰爭。

不過王芮緹表示，烏克蘭使館人員鼓勵他從事難民救援工作，因此他將轉往波蘭首都華沙，「既然提不了槍，就拿刀煮一手台灣好菜給烏克蘭難民吃」。

王芮緹並在臉書貼出台灣駐立陶宛辦事處的照片，註記「台灣加油」，他表示看到立陶宛駐處新開設的消息，他今天特別前往看看，可惜剛好全館的台灣人員都不在，所以只在門口拍了照。（編輯：林興盟）1110329