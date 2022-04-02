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綠營屏縣長初選黃金週末 3立委車隊掃街衝刺

2022/4/2 17:01（4/2 17:11 更新）
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民進黨立委周春米在屏東縣長初選民調前的黃金週末，啟動車隊掃街活動，2日從麟洛、長治出發，要踏遍屏東縣。（周春米服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
民進黨立委周春米在屏東縣長初選民調前的黃金週末，啟動車隊掃街活動，2日從麟洛、長治出發，要踏遍屏東縣。（周春米服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）民進黨屏東縣長初選民調將在4月6日至8日舉行，選前進入黃金週末，參與初選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄紛以車隊掃街最後衝刺，爭取出線。

立委周春米在初選民調前的黃金週末啟動屏東縣車隊掃街活動，今天從麟洛、長治出發，要踏遍屏東縣。周春米透過新聞稿表示，車隊中每經一處，都有熱情的鄉親，不論是從住家走出來打招呼，甚至停下車輛熱情揮手加油打氣，相當感動。

立委鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，為爭取鄉親支持，清明連假第1天仍不停歇，上午從萬丹鄉開始，繼續整日掃街行程。途中車隊行經萬惠宮，現場有10幾名曾受「教懷博愛獎學金」鼓勵的學生及其家長，為鍾佳濱打氣加油並獻上祝福。

立委莊瑞雄今天同樣展開車隊掃街，最後衝刺，爭取選民支持。（編輯：黃世雅）1110402

清明連假登場，民進黨立委鍾佳濱把握機會力拚黨內屏東縣長初選出線，2日上午從萬丹鄉開始，持續整日掃街行程。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
清明連假登場，民進黨立委鍾佳濱把握機會力拚黨內屏東縣長初選出線，2日上午從萬丹鄉開始，持續整日掃街行程。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
民進黨立委莊瑞雄（橘衣者）力拚黨內屏東縣長初選勝出，2日展開車隊掃街，進行最後衝刺，盼爭取選民支持。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
民進黨立委莊瑞雄（橘衣者）力拚黨內屏東縣長初選勝出，2日展開車隊掃街，進行最後衝刺，盼爭取選民支持。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
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