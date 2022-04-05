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2022九合一選舉
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2022九合一選舉1/96

屏東縣長初選民調前一天衝刺 周春米車掃客家庄

2022/4/5 14:24（4/5 14:51 更新）
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投入民進黨屏東縣長黨內初選的立委周春米（左）進行車隊掃街，5日前進客家鄉，並提出客家政見。（周春米辦公室提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月5日
投入民進黨屏東縣長黨內初選的立委周春米（左）進行車隊掃街，5日前進客家鄉，並提出客家政見。（周春米辦公室提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月5日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）投入民進黨屏東縣長黨內初選的立法委員周春米，在民調前最後一個衝刺日，繼續她的全縣車隊掃街行程，今天車隊前進客家鄉，並提出客家政見。

周春米連續4天掃街行程，今天在當地民意代表、幹部的陪同下，從竹田鄉出發再前往內埔及萬巒鄉，向客家鄉親致意拜票。

周春米表示，連續4天的車隊掃街行程，都是由各鄉鎮在地的民意代表陪同，只有真正了解基層、接近民眾的人，才有辦法真正解決屏東鄉親的問題，協助屏東的進步和建設。

周春米說，下午4時將在內埔農會前的停車場，舉辦民調初選說明會，除了說明她的從政心路歷程，也說明她為客家鄉親爭取的建設，包括內埔鄉龍頸溪整治、屏菸文化基地的客家館設置等，她有信心，也有準備，可以延續安居樂業，帶領屏東向前。（編輯：謝雅竹）1110405

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