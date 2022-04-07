馮世寬指退撫基金績效低下 銓敘部：與事實有落差

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（中央社記者陳俊華台北7日電）銓敘部長周志宏今天說，退撫基金長期委託專業機構代操，並保持部分自營，自營與委外的收益率大致相當；退輔會主委馮世寬對政府基金運作實務較欠缺理解，認知與事實有落差。

公務人員退撫基金日前公布今年截至2月底績效，虧損新台幣173.88億元。退輔會主委馮世寬今天表示，退撫基金並非退輔會主管，是由考試院管理，績效低下他也覺得很奇怪，「應該找會投資的公司來管，不是公務員自己來管。」

周志宏透過新聞稿表示，退撫基金近3年加權平均收益率為10.38%，且去年收益率達11.85%，在政府六大基金中排名第二，除公保準備金外，優於行政院管理各政府基金的表現。

他也說，今年前兩個月雖因美國聯準會升息、俄烏地緣政治局勢加劇等因素，導致全球股市普遍下跌，而有虧損現象，但退撫基金虧損幅度最小，表現居各政府基金第一。因此不應以短期現象評價工作人員整體表現，否則難免失之偏頗，也抹煞公務人員的努力付出。

周志宏指出，馮世寬發言初衷或許基於關心，但馮世寬的評論內容顯示對政府基金運作實務較欠缺理解；退撫基金與行政院勞動基金等運作相似，長期都是委託專業機構經營代操，並也保持部分自營，以分散投資風險。

周志宏說，在自營部分，也是由具基金營運專業背景的公務人員負責，並有專家、顧問協助擬定投資策略，長期以來自營與委外的收益率大致相當，「馮主委的認知與事實有相當的落差」。

周志宏表示，基管會員工一貫本於職責，持續提升經營績效，也歡迎各種專業建議。但對於外界的錯誤理解與評論仍有澄清必要，避免以訛傳訛，造成社會誤解。（編輯：翟思嘉）1110407