吳怡農不連任 顏聖冠參選民進黨北市黨部主委

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）民進黨台北市黨部主委吳怡農日前宣布放棄連任。前台北市議員顏聖冠今天表示，經多日思考決定登記參選台北市黨部主委，盼藉有5屆議員經歷助黨內台北市長候選人打贏首都之戰。

民進黨5月22日將舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，黨代表與地方黨部主委11日起開始領表登記，吳怡農日前已宣布放棄連任台北市黨部主委。

由於上次台北市黨部主委選舉時，英系與綠色友誼連線候選人出現重大衝突，相互攻訐停選，最後由吳怡農出線，這次台北市黨部主委選舉勢必又會有一番激戰。

曾任5屆台北市議員的顏聖冠今天中午在臉書發文表示，在經過幾天的思考之後，她決定登記參選這次台北市黨部主委選舉，並說參選的目的，是希望以自己過去曾任5屆市議員的經歷、20多年基層選舉的經驗，盡一己之力幫民進黨台北市長候選人打贏首都之戰。

顏聖冠說，不止是台北市長選舉，她更要以團體作戰的整合能力，協助所有黨內台北市議員提名人都能夠順利當選，並使首都之戰的能量，能夠結合中央行政優秀的政績表現，擴散到其他縣市。

她指出，自己過去是被輔選的對象，如今決定轉換角色，用過去長期累積的經驗和無私無我態度，結合年輕新世代的力量，替民進黨在台北市開創新局。

民進黨台北市黨部主委去年1月改選時，顏聖冠和吳怡農都登記參選，但顏聖冠後來為黨團結與和諧、顧全大局，最後決定退選，後由吳怡農同額競選出線。（編輯：張銘坤）1110411