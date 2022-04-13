國安會1員工確診 啟動分區辦公

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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統府今天表示，國安會一名員工因配偶確診，主動通報進行居家隔離並進行PCR篩檢後確診，國安會134名員工快篩陰性，已啟動分區辦公與職務代理作業。

總統府發言人張惇涵上午表示，國安會有一名員工於今天凌晨通報篩檢確診。這名員工的配偶於11日晚間，因有些微感冒症狀，就醫篩檢後確診。這名員工於12日上午主動通報國安會，當天便進行居家隔離，沒有進到總統府上班，並於昨晚進行PCR篩檢，今天凌晨通報確診。

張惇涵表示，國安會昨天接獲這名員工通報家中有確診案例後，為求慎重起見，昨天即就國安會134名員工進行快篩，結果皆為陰性。

他說，這名員工負責庶務性質工作，業務單純，辦公室位於總統府5樓。該名員工與總統、副總統、國安會秘書長、副秘書長及國安會諮詢委員等，近期都沒有直接接觸史；這名員工近期與總統府及其他政府單位員工也沒有接觸史。國安會將於今天進行全面清消作業。

張惇涵表示，經初步了解，這名員工近日的密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人（昨天快篩皆為陰性），自今天起皆不到總統府上班，進行居家隔離，並等候疫調單位通知。國安會已啟動分區辦公及職務代理作業，相關工作不會受到影響。（編輯：謝佳珍）1110413