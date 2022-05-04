蘇清泉喊佩服蔡英文精神 會努力讓屏東綠地變藍天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天徵召前立委蘇清泉參選屏東縣長，蘇清泉表示，這次屏東選舉適逢換屆，機會會更大，他一定會奮戰到最後，轟轟烈烈地打完這場選戰；若成績不理想，以後就不會再參加大型選舉，這是他的最後一戰。

國民黨備戰年底縣市長選舉，繼上週提名雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等4位女將競選連任後，今天下午召開中常會，確定徵召蘇清泉，準備與民進黨提名的立委周春米，角逐屏東縣長一職。

國民黨主席朱立倫在會中說，蘇清泉是國民黨優秀的醫療人才，也是深根地方的屏東子弟，過去擔任立委、國民黨屏東縣黨部主委，對國民黨有非常多的貢獻，這次下定決心，再次挑戰屏東縣長，一定會拚盡全力，要讓民眾知道在疫情當中，需要一位最了解屏東、最照顧縣民健康的縣長。

蘇清泉受訪時則說，他2018年競選屏東縣長失敗後深根基層，獲得很好的迴響，尤其是疫情期間所投入的心力，對地方上的貢獻以及全國的防疫上扮演重要角色；選舉失敗並不可恥，再站起來深根基層，才值得大家佩服。

蘇清泉指出，他佩服總統蔡英文的精神，蔡總統2010年競選新北市長失敗，2012年選總統也失敗，但2016年與2020年都贏了，如果當時蔡總統氣餒就結束了，但不屈不撓堅持的精神，獲得百姓認可。這次屏東選舉適逢換屆，機會會更大，他一定會奮戰到最後，會努力讓「綠地變藍天」，但這場選舉若成績不理想，以後就不會再參加大型的選舉，這是他的最後一戰。

日前傳出國民黨介入民進黨的屏東縣長初選，蘇清泉說，這些被動員、有拿縣政府補助經費，都是事實；民進黨初選民調出爐，他與民進黨各參選人相比民調很低，這就是因為藍軍過度的動員與介入。（編輯：謝佳珍）1110504

國民黨4日下午在中央黨部舉行中常會，宣布提名前立委蘇清泉（後左2）參選屏東縣長，黨主席朱立倫（後中）、秘書長黃健庭（後左）與副主席連勝文（後右2）、國民黨立法院黨團總召曾銘宗（後右）一起舉手加油。中央社記者鄭傑文攝 111年5月4日

國民黨4日徵召前立委蘇清泉（後右）參選屏東縣長，蘇清泉表示，這次屏東選舉適逢換屆，機會會更大，他一定會奮戰到最後，轟轟烈烈地打完這場選戰。中央社記者鄭傑文攝 111年5月4日