游錫堃會見小倉將信一行 盼繼續深化台日邦誼

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（中央社記者范正祥台北4日電）立法院長游錫堃今晚在臉書發文表示，與日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員等一行見面，他期盼與青年局及自民黨諸多國會議員一同努力，繼續深化台日邦誼。

游錫堃表示，這是他接任立法院「台日交流聯誼會」會長以來，首度以實體方式與日本國會議員會面，感到無限高興與溫馨。

這場在大倉久和大飯店進行的活動，在場的還有立法院秘書長林志嘉、立法院顧問周雅淑、台日交流協會秘書長周學佑，以及民主進步黨立委邱議瑩、中國國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華等各黨團代表。

游錫堃致詞時說明中共霸權崛起後及防範中國威脅的重要性，並提到正式處理台灣地位的國際法律架構是「舊金山和約」，根據此條約台灣絕非中國的一部分。

小倉將信致詞時指出，「民主、自由、人權、法治等普世價值不是與生俱來的，必須透過實際行動來爭取」。對此，游錫堃於臉書發文回應，「我相當認同」。

游錫堃表示，期盼未來能與青年局及自民黨諸多國會議員一同努力，繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區的和平穩定。

另外，游錫堃也表示，會竭盡所能「守護民主台灣、支持自由世界」。

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因為游錫堃目前仍在自主防疫期間，為遵守防疫規定，他晚間會見小倉將信一行時沒辦法繼續餐敘，只能先離席，他請大家見諒，也祝訪賓健康如意，旅途愉快。

「日本自民黨青年局」3日至7日訪問台灣。訪團由小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括日本眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke），以及日本青年會議所幹部等共11人。（編輯：張均懋）1110504