蔣萬安將選北市長 民進黨：回歸防疫優先不急布局

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（中央社記者葉素萍台北15日電）國民黨25日將提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨地方公職認為，台北市布局與新北市、桃園市連動，而疫情又牽動全台選情，且基層支持者也希望先穩住疫情、再談人選；目前以防疫優先，回歸執政節奏、不急著布局。

國民黨預計在25日中常會正式通過提名國民黨立委蔣萬安參選台北市長。對於台北市的布局，民進黨秘書長林錫耀4月時曾向媒體提到，台北市應該到最後才來做決定比較好，不必太早翻牌。

民進黨台北市議員阮昭雄晚間接受中央社記者訪問指出，現在中央執政，民進黨在縣市長提名必須顧及防疫進度；議員初選大致完成，勢必會談到市長人選，國民黨看起來要先出招，不過「敵不動我不動、敵動我也不一定要動」。

阮昭雄表示，現在看來局勢很明朗了，國民黨是蔣萬安，台北市長柯文哲支持副市長黃珊珊，至於黃珊珊屆時用什麼黨籍還不曉得；由於蔣、黃兩位候選人明朗化，民進黨接下來會有包括媒體討論、小雞期待強的母雞等壓力，但壓力雖有，仍要回歸執政節奏作布局。

民進黨台北市議員許淑華說，台北市與新北市、桃園市的布局是連動的，當然有些議員新人希望趕快有母雞拉抬聲勢、跑攤比較有效果，所以，國民黨才會趕快提名。

許淑華表示，民進黨的態度是，好的人選很重要，但整個疫情會牽動整個全台灣選舉，現在如果再談選舉政策或提名狀況，會讓民眾反感，覺得民進黨只在想選舉；民進黨絕對不會在此時間點提選舉對應政策或提名，趕快把疫情穩定下來，這對民進黨而言，才是最好的特效藥。

許淑華認為，只要疫情緩和、得到民眾多數的認同支持，對於任何的被提名者都是加分，倘若疫情沒處理好，提名再怎麼強的候選人，都會是非常吃力的選舉；國民黨此時提名，可能因為有基層壓力，但民進黨的基層希望先把疫情穩定下來，至於其他事情，到時候看疫情狀況再做適度調整。

民進黨立委吳思瑤觀察，台北市基層支持者也許對衛福部長陳時中有期待，希望給予陳時中多一點空間處理好疫情，所以這段時間，很少人會提到陳時中選舉的事。

吳思瑤說，防疫比選舉更優先，這一直是民進黨的步調，在此前提下，民進黨沒有設定處理台北市提名的時間點，而是要審酌國家防疫需要；她說，支持者也都了解、能分辨什麼是眼前最重要的事，這段時間真的比較少談到提名，大家會把重心放在顧好每個人的生活。（編輯：林克倫）1110515