520將至 蘇貞昌：蔡總統執政6年多面向備受肯定

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統蔡英文就任將屆滿6週年，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣6年來在國家主權、民眾安全、經濟發展、國民照顧等都備受肯定，雖然正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期，但請行政團隊持續努力。

5月20日是蔡總統就職6週年，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌今天在行政院會時表示，昨天與蔡總統面對面討論國政，檢討過去、策劃未來，興利除弊。

蘇貞昌表示，520只是行政團隊為民眾服務的其中一天，但在蔡總統上任的這幾年，可以清楚看到台灣不斷進步、大幅改變，備受國際肯定的好成績，如國家主權、人民安全、經濟發展、國民照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等，這6年來很多努力都備受肯定。

他說，在烏俄戰爭之際，台灣與全世界自由民主聯盟夥伴站在一起，許多國家也深刻體認到，台灣安全牽動著世界的命運。

蘇貞昌表示，在蔡總統的領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固，政府全力充實國防、積極拓展外交，堅定捍衛國家主權，不只台美關係史上最好，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，也讓台灣因「善的循環」而獲益。

他說，台灣國際能見度近年來創下高峰，美國總統拜登也已簽署法案，要協助台灣重新取得世界衛生組織（WHO）觀察員的身分。

疫情衝擊全球經濟，蘇貞昌表示，台灣經濟卻在疫情下逆勢成長，前年經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長，去年經濟成長率6.45%更創下11年來最高。

另外，他說，去年投資率也創下21年新高，出口總值與外銷訂單額度，分別突破4000億及6000億美元，均創下史上新高，且至今已分別連續22個月及25個月正成長。

蘇貞昌表示，政府也嚴守財政紀律，中央政府總決算歲入歲出賸餘已連續4年破千億元，去年賸餘近3000億元，更創下歷年來最高，連還債數1200億元，也創下20年來新高。

國際評比部分，蘇貞昌說，今年的全球清廉印象指數台灣排名第25，是自1995年創設該評比以來最好的成績；英國經濟學人智庫公布的民主指數報告，台灣連續2年進入「完全民主國家」，排名更進步到全球第8、亞洲第1。

他表示，另外像是美國華府智庫傳統基金會公布的經濟自由指數報告，以及標普全球評級、投資環境風險評估報告、世界新聞自由指數報告等，台灣排名也都進步。

蘇貞昌說，政府除守住非洲豬瘟，2年多來防疫也獲世界肯定，雖然台灣正經歷恢復正常生活前的最後陣痛期、最關鍵的一役，但請行政團隊為台灣、為民眾持續努力，讓台灣持續在世界占有一席之地。（編輯：林興盟）1110519