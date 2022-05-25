張善政拜會 趙少康力挺好牌打不爛

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國民黨桃園市長參選人張善政（左）25日前往台北市中廣大樓拜會中廣董事長趙少康（右），趙少康表示，張善政是張好牌，好牌是打不爛的，但徵召過程中有不周到之處，黨中央應彌補，也呼籲地方要放下個人恩怨。中央社記者徐肇昌攝 111年5月25日

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天拜會中廣董事長趙少康，趙少康表示，張善政是張好牌，好牌是打不爛的，但徵召過程中有不周到之處，黨中央應彌補，也呼籲地方要放下個人恩怨。

國民黨18日宣布徵召張善政參選桃園市長，引發地方反彈聲浪。張善政昨天原本計畫拜訪桃園市議會，但桃園市議會議長邱奕勝表示正在主持會議，會再另尋時間與張善政見面暢談，行程宣告取消。

張善政今天上午則是到中廣大樓拜會趙少康，會後共同接受媒體採訪。張善政說，趙少康告訴他選舉非常辛苦，但要當成快樂的事，畢竟人一輩子沒有多少機會可以體驗基層選舉；他聽完後完全改觀，未來會把整個過程，當作人生寶貴的經驗。

談到昨天臨時取消拜會邱奕勝，張善政說，昨天因為個人疏忽，原本要拜會邱奕勝，但造成邱奕勝的不方便，非常不好意思；邱奕勝昨天有說，因為市議會開會中，不方便與他會面，會另安排適當時間邀約，見面暢談，這是非常善意的表達。

至於民進黨立委鄭運鵬稱國民黨主席朱立倫打爛張善政這張好牌，對此，張善政不願多做回應。但趙少康說，要感謝鄭運鵬承認張善政是一張好牌，而好牌是打不爛的，雖然國民黨中央處理過程有不周到之處，但已經在彌補，況且張善政與黨中央的決策無關，好牌就是好牌。

媒體詢問，張善政拜會趙少康是否是要爭取「戰鬥藍」的支持，身為戰鬥藍發起人的趙少康則說，張善政不只要爭取戰鬥藍支持，是要爭取所有人的支持，張善政沒有強烈的黨派色彩，該爭取的都不能放過。他也願意幫忙協調這次的紛爭，但應該是不需要他出面，不過未來他會幫忙張善政站台助講。

此外，張善政今天下午將繼續拜會國民黨桃園立委萬美玲、魯明哲。至於先前積極爭取參選的呂玉玲，張善政說，他會持續聯絡，呂玉玲是他要拜會的重點。

他也透露，有與前台北市議員羅智強聯繫，雙方都有善意，並約好明天參加羅智強的行腳活動。（編輯：翟思嘉）1110525