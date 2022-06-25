藍營指借巨蛋遭打壓 桃市：提早整理場地供開會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨稱，租借桃園巨蛋場地遭桃市府反悔，受政治打壓。桃市府今天表示，該租借時段原有羽球賽，經桃園市議長協調，會在賽後讓國民黨提早使用，在8月28日舉行全代會。

國民黨23日發布聲明表示，全國代表大會預定8月28日於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉行，卻接到桃園市政府來電稱，原本8月27日至28日的空閒檔期，已安排其他活動，場地無法外借；桃園市政府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯。

今天有媒體報導，在爭議2天後，經國民黨籍的桃園市議長邱奕勝出手協調，桃園市體育局終於同意租借場地，因此國民黨全代會將如期在桃園召開。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜下午發布聲明表示，國民黨租借桃園巨蛋場地，原洽詢日期為8月26至28日，而桃園市政府人事處舉辦「公教人員盃羽球賽」日期為8月26至27日，因此租借日期有所衝突。

詹賀舜說，國民黨6月23日才來文申請，尚未完成借用程序，依照規定，於同一時段有多數人申請使用同一場地，應以體育活動優先借用，市府皆依法行政，並無臨時拒借。

詹賀舜指出，經邱奕勝辦公室昨天協調後，市府規劃8月27日的「公教人員盃羽球賽」結束後，盡快整理巨蛋場地，讓國民黨可以提早進場布置，在8月28日舉行全代會，這是雙方為了讓2場活動皆能順利舉辦，所找出的圓滿解決方式。（編輯：李錫璋）1110625