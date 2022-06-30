台東縣長選舉 劉櫂豪：若獲徵召會扮桶箍打贏選戰

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（中央社記者王揚宇台北30日電）外界盛傳民進黨擬徵召立委劉櫂豪出征台東縣長選舉，而前立委賴坤成也表態爭取提名；劉櫂豪今天受訪說，如果黨徵召他，自己會積極扮演「桶箍」、領頭羊的角色，努力打贏選舉。

劉櫂豪今天在立法院接受媒體聯訪，被問到民進黨台東縣長選舉布局情況，是否會有黨內分裂情形，以及他是否準備好要參選台東縣長。

劉櫂豪說，台東屬於徵召地區，民進黨選對會會就民調等各種狀況，做完整評估，推出最有勝選機會、最適當的候選人，他會支持及配合選對會最後的決定；如果黨推派他參選，自己會秉持過去十幾年來，在台東努力經營的方向與原則，提供縣民最好的方向與選擇。

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劉櫂豪指出，徵召過程中，各自有不同的想法與意見，而民進黨是民主開放的政黨，有信心在人選底定後，大家會團結一致，為台東、台灣共同努力；如果是他代表民進黨參選台東縣長，會積極扮演扮演「桶箍」、領頭羊的角色，團結各方力量，努力打贏選舉。

至於是否準備好了；劉櫂豪說，選舉不是這幾個月的事情，他過去十幾年來，每一天就算在不同職務上，也努力付出心力走遍台東每一個角落，如果選對會確定徵召他參選，會全力以赴。（編輯：蘇志宗）1110630