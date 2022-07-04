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賴坤成重申參選台東縣長決心 籲劉櫂豪立委做好做滿

2022/7/4 17:10
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（中央社記者郭建伸台北4日電）民進黨選對會5日擬開會，民進黨立委劉櫂豪參選台東縣長呼聲高。有意爭取提名的前立委賴坤成今天召開記者會，強調參選決心，呼籲劉櫂豪將立委職務「做好做滿」，並向黨中央喊話要求辦理公正的初選民調。

民進黨縣市首長人選目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。民進黨選對會預計5日開會，處理花蓮縣、台東縣提名，台東縣長參選人以立委劉櫂豪呼聲高，但賴坤成仍持續表態爭取提名。

賴坤成今天下午在立法院召開記者會，重申參選台東縣長決心。他表示，民進黨徵召台東縣長人選是一齣先畫靶再射箭的遊戲，這次提名不是採取黨內民調，而是徵召協調程序。

賴坤成表示，很遺憾到目前為止，只有民進黨秘書長林錫耀於1日找他談過，從沒機會跟選對會成員說明訴求；他從去年開始就以電話、簡訊聯繫劉櫂豪，但劉櫂豪總是冷處理、已讀不回。

賴坤成指出，從蔡英文擔任民進黨主席後，除2010年台東立委補選外，其餘都是劉櫂豪選完立委後又選縣長；他批評劉櫂豪「吃碗內、看碗外、整碗捧」，壟斷所有黨政資源。

賴坤成表示，即便選對會5日要處理台東縣長人選，他仍呼籲劉櫂豪將立委「做好做滿」，並幫別人抬一次轎。他也要求民進黨中央辦理一次「公平、公正、公開」的初選民調，讓他能列席選對會說明。

賴坤成強調，為破除謠言，今年5月20日就請辭財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，代表破釜沉舟、背水一戰決心，而他過去的政績跟操守，值得台東人民信任。

媒體詢問，若選對會結果出爐無力可回天，是否脫黨參選、甚至是退黨。賴坤成表示，先不回答假設性問題，要看心情和情緒，退黨問題會「保留一下」。（編輯：翟思嘉）1110704

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