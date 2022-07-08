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澳洲不鼓勵片面改變台海現狀 外交部：台澳持續進展

2022/7/8 10:53
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（中央社記者黃雅詩台北8日電） 澳洲外長黃英賢6日在演說中提到澳洲政府不鼓勵任何片面改變台海現狀的舉動，外交部今天表示感謝，並強調台澳共享民主自由等普世價值，澳洲政府近年多次公開發聲支持台灣的國際參與，台澳關係實質進展有目共睹。

外交部發言人歐江安向中央社表示，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）6日在新加坡應英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）邀請，以「澳洲、東協及東南亞」為題發表演說並應詢時指出，澳洲政府在台灣議題上，持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉動，相信此與區域內很多夥伴國家的立場一致。

歐江安指出，黃英賢的說明再次顯示，澳洲歷任政府持續關切台海安全與和平穩定的立場一貫，維持台海和平現狀已是區域民主國家的共識，外交部對此表達感謝。

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歐江安表示，台灣與澳洲共享自由、民主、人權及法治等普世價值，且是致力維護印太區域安全的理念相近夥伴，澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性，雙邊關係各項實質進展各界有目共睹。

歐江安說，政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇龍麒）1110708

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