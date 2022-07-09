雙北市長選情漸明朗 蔣萬安：北北基桃聯合作戰

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）9日上午出席台北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，向現場民眾比讚致意。中央社記者徐肇昌攝 111年7月9日

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）民進黨雙北市長參選人即將拍板，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，年底選戰是團體戰，他與新北市長侯友宜溝通管道暢通，待藍營北北基桃戰將確定，會提共同政策願景。

蔣萬安上午參加北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，媒體問及民進黨在雙北市長的布局可能由衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及前交通部長林佳龍組成「中龍配」，蔣萬安是否也要與侯友宜連線。

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對此，蔣萬安表示，他與侯友宜始終都有暢通溝通管道，雙方就許多政策交換意見。年底選戰是團體戰，待藍營提名完新北、基隆、桃園、新竹等縣市長參選人選，會提出共同政策願景。

對於陳時中可能在明天宣布參選，蔣萬安指出，那是陳時中個人選擇，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒結束，變異株的強度與感染度不能輕忽，現在民眾已經很不滿政府的防疫作為，如果陳時中再為了參選離開崗位，難以向人民交代。（編輯：戴光育）1110709

台北市大同區至聖里9日上午舉行敬老助學育兒金發放活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安（前中）到場，向現場工作人員等致意。中央社記者徐肇昌攝 111年7月9日