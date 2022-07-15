解嚴35週年 游錫堃盼年輕世代開創更健全民主台灣

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（中央社記者范正祥台北15日電）今天是解除戒嚴35週年，立法院長游錫堃於臉書發文指出，年輕世代是用他們方式在記憶、在體會關於台灣威權統治的歷史。他表示，未來，年輕世代將開創一個更健全的民主台灣，值得期待。

游錫堃指出，台灣民主發展的歷程中，解嚴代表一個突破性的里程碑。在38年的戒嚴時間裡，每一次挑戰威權政府、爭取民主的事件，都是改變台灣的動力。

游錫堃表示，今天是台灣解嚴35週年，他一如以往在心裡緬懷著，為這理想付出心血的每一個人。

他指出，1987年蔣經國下令解嚴，是在黨外勢力長久的奮鬥、1986年圓山組黨的突擊，和國際的壓力內外夾攻下，才能夠促成。但是國內每一份參與的力量背後，都蘊含著拋開生死的勇氣。

游錫堃表示，許多人會說，現在的年輕人無法體會當時威權的箝制與肅殺。「遺忘過去的人注定要重蹈覆轍。」但他看到的是社會越來越多元，也越來越清晰的找回歷史。年輕世代是用他們方式在記憶、在體會關於台灣威權統治的歷史。

他舉例，像今年金曲獎最佳新人珂拉琪，將不同的台灣母語融合，呈現台灣多重的文化特性與歷史，就如立委林昶佐長期在推廣的，以不同的創作方式來刻畫台灣的過去。近年來也有許多相關的文化、藝術作品問世，如2010年的「被出賣的台灣」、2015年的「燦爛時光」、2018年的「台北歌手」、2019年的「返校」等，都以不同的角度在敘述過去並影響著整個台灣。

游錫堃表示，看著年輕世代勇於表達自己的意見，積極的參與民主政治，他也了解到，對於自由民主的堅持，已深深的留在所有認同這塊土地的人心中。

游錫堃指出，未來，年輕世代將開創一個更健全的民主台灣，值得期待。（編輯：林興盟）1110715