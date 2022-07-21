王鴻薇稱若簽保密就是侵權 林智堅競辦：停止抹黑

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（中央社記者劉建邦、葉臻、郭宣彣台北21日電）國民黨台北市議員王鴻薇今天指出，林智堅論文涉抄襲因標案合約須簽保密協定，不可公開內容，若有簽保密協定就是侵權。林智堅競辦表示，請王鴻薇停止每天反覆的抹黑。

民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室表示，林智堅的台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題，其中中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案；碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例，請王鴻薇停止每天反覆的抹黑及施壓。

王鴻薇上午與律師在台北市議會國民黨團會議室召開記者會，王鴻薇拿出合約書及撥款時程的字版表示，林智堅論文涉抄襲，因依標案合約，參與人員皆簽署保密協定，若簽署保密協定不可公開發表內容，林智堅稱參與研究且為主要研究人力，應有簽署保密協定。

王鴻薇指出，另一方面，新竹科學園區管理局標案分3期驗收，每次驗收會撥款完成部分授權，第一次撥款時間為民國97年3月31日、金額為新台幣13萬5000元撥款，第2次在6月9日、撥款18萬元，第3次是7月10日、撥款13萬5000元。

王鴻薇說，林智堅稱論文在5月完稿，依撥款時程，已完成第一期撥款，請問林智堅是否有簽訂保密協定，若有簽是侵權，若無為何要涉抄襲，相關單位若不提告就是瀆職。

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王鴻薇表示，林智堅論文爭議至今發生約2週，竹科管理局要求中華大學說明侵權，卻不見校方有公開說明，目前相關事證明確，相關單位應持續對外說明進度。

中華大學告訴中央社記者，校方9日已回函竹科管理局，要求提供相關資料補充說明，待收到回覆後就可釐清相關細節；此外，上週已組審議委員會，會以書面通知被檢舉人，期限內提書面說明或到場陳述意見。（編輯：李亨山）1110721