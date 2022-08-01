雷根號航艦一路向北行駛 顯示裴洛西可能訪台
（中央社台北1日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否即將訪問台灣尚待觀察。不過中國智庫在推特發文稱，美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛，從上述部署態勢看來，裴洛西確實可能親自來台。
雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）小檔案
- 艦級：尼米茲級核子動力航空母艦
- 服役：2003年7月12日至今
- 規格：長333公尺、時速達56公里，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方公尺，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機、搭載5400名乘員
- 隸屬：美國太平洋艦隊第7艦隊
- 母港：日本神奈川縣橫須賀市（2014年開始）
- 命名：以美國第40任總統雷根（Ronald Reagan）命名
圖像顯示，雷根號日前在南海短暫停留3天後，於7月30日經菲律賓以東的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）離開，並持續向北進入菲律賓海。另據雷根號艦載C-2A「灰狗」（Greyhound）運輸機的活動軌跡，推測雷根號打擊群目前已抵達巴士海峽（Bashi Channel）以東的海域。
據SCSPI說法，尼米茲級核動力航艦雷根號同行的打擊群陣容還包括「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）、「安提坦號」巡洋艦（USS Antietam），以及「蒂珀卡努號」補給艦（USNS Tippecanoe）。
除了雷根號打擊群，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源還包括沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。
隸屬第七艦隊的雷根號於5月離開母港日本橫須賀基地，開始執行春季巡邏任務。該艦自2019年以來首度在新加坡港口停靠5天後，7月26日從樟宜海軍基地出發，前往南海執行任務。
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日，82歲
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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