雷根號航艦一路向北行駛 顯示裴洛西可能訪台

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中國智庫在推特發文稱，美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛。圖為雷根號7月23日抵達新加坡港口。（圖取自facebook.com/ussronaldreagan）

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（中央社台北1日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否即將訪問台灣尚待觀察。不過中國智庫在推特發文稱，美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛，從上述部署態勢看來，裴洛西確實可能親自來台。

長期關注南海動態的中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天在推特發布「 雷根號 雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）小檔案 艦級：尼米茲級核子動力航空母艦

服役：2003年7月12日至今

規格：長333公尺、時速達56公里，排水量10.2萬噸，甲板面積1800平方公尺，相當於3個足球場大，可容納80多架飛機、搭載5400名乘員

隸屬：美國太平洋艦隊第7艦隊

母港：日本神奈川縣橫須賀市（2014年開始）

命名：以美國第40任總統雷根（Ronald Reagan）命名 看更多 關閉 」（USS Ronald Reagan）7月份的行進軌跡圖。

圖像顯示，雷根號日前在南海短暫停留3天後，於7月30日經菲律賓以東的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）離開，並持續向北進入菲律賓海。另據雷根號艦載C-2A「灰狗」（Greyhound）運輸機的活動軌跡，推測雷根號打擊群目前已抵達巴士海峽（Bashi Channel）以東的海域。

據SCSPI說法，尼米茲級核動力航艦雷根號同行的打擊群陣容還包括「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）、「安提坦號」巡洋艦（USS Antietam），以及「蒂珀卡努號」補給艦（USNS Tippecanoe）。

除了雷根號打擊群，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源還包括沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

隸屬第七艦隊的雷根號於5月離開母港日本橫須賀基地，開始執行春季巡邏任務。該艦自2019年以來首度在新加坡港口停靠5天後，7月26日從樟宜海軍基地出發，前往南海執行任務。