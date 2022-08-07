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國民黨桃園整合完成 市議員相挺張善政衝刺選情

2022/8/7 19:12
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天啟動「議起相挺動起來」系列活動，由現任市議員及市議員參選人搭配衝刺選情，張善政表示國民黨已經整合好了，接下來會打一場不一樣的選戰。

繼「眷村固本啟航列車」行程日前搭配青見發言團首發，張善政競選團隊再推出「議起相挺動起來」系列活動，下午的首站活動，張善政前往平鎮區搭配市議員及團隊舉辦「與您將心比心交流見面會」，吸引500多名鄉親參與。

張善政致詞表示，從5月18日被國民黨徵召以來，今天算是一個里程碑，因為早上與桃園市議會議長邱奕勝及立委呂玉玲在龍潭同台，相信原本擔心國民黨整合問題的鄉親，都能感到如釋重負，接下來會打一個更不一樣的選戰，更有組織、更有系統、更有方法讓大家眼睛一亮。

張善政說，之前就跟鄉親保證國民黨一定會整合，如今完成整合代表國民黨說到做到，

張善政表示，整合完畢的下一步，市民會關心「國民黨能為市民做什麼事情」。他指出，未來只要能入主市政府，藍營市議員順利進入議會，在府會和諧下，將努力達成市民期盼及希望，打造一個最好的居住環境。（編輯：方沛清）1110807

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