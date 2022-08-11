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朱立倫會見布魯金斯訪問團 對美中台局勢交換意見

2022/8/11 20:57
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨主席朱立倫今天與美國布魯金斯訪問團會面，他會中表示，國民黨堅定捍衛中華民國、守護民主自由，同時也重視兩岸和平，會繼續為民眾福祉打拚，透過對話交流降低兩岸衝突風險。

朱立倫今天晚間透過臉書表示，非常高興自6月初在華府的布魯金斯研究院（The Brookings Institute）發表演講2個月後，就能在台北與老朋友何瑞恩（Ryan Hass）與歐漢龍（Michael O’Hanlon）所帶領的布魯金斯訪團見面，交換雙方對美中台新局勢的意見和看法。

朱立倫指出，會談中他再次強調，國民黨堅定捍衛中華民國、守護民主自由、保護人民安全、維護區域和平。這次美國眾議院議長裴洛西訪台，他也在第一時間表達歡迎。

朱立倫說，同時他也向美國的朋友們表示，國民黨同樣重視兩岸和平，當民進黨關上所有兩岸交流的大門，國民黨一定繼續為民眾福祉打拚，以加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，透過對話交流降低兩岸衝突風險，創造兩岸和平的機會之窗，同時力挺國軍，以堅實國防保衛家園。

朱立倫也說，美國是台灣最堅實的盟友，他非常期待，未來有更多與布魯金斯學會的朋友們交流的機會。會繼續努力，讓國民黨的聲音不會在華府缺席，連結世界更多好朋友，讓區域更穩定、更和平，維護台灣的安全與繁榮。（編輯：林興盟）1110811

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