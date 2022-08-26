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提出桃園社宅4政策 賴香伶：市府不應帶頭炒房

2022/8/26 13:19（8/26 13:41 更新）
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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前右）26日到桃園區慈文社宅會勘施工進度，並提出「一站一社宅」等社宅4政策。（賴香伶團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月26日
民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前右）26日到桃園區慈文社宅會勘施工進度，並提出「一站一社宅」等社宅4政策。（賴香伶團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月26日
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（中央社記者葉臻桃園26日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶，今天至桃園區慈文社宅會勘施工進度，並提出「一站一社宅」等社宅4政策；她也說，5年來桃市府標售土地周圍房價漲幅達2成，市府不應帶頭炒房。

賴香伶表示，從2017至2021年，桃園市政府標售的公有可開發素地共售出9萬1000餘坪，售地後標售金額達新台幣477.4億元，且自2019年起，賣地收入就占桃園市政府收入達1成，尤其桃園高鐵站附近溢價率更達到近6成。

賴香伶說，桃市府帶頭炒高地價，使高鐵站周邊土地大幅上漲，市政府標售土地周圍房價漲幅也達2成，種種數據都證明市府賣地就是直接造成周邊房價上漲的元凶，市府到底是有心要打炒房，還是真的在炒房？

賴香伶表示，她提出的社會住宅4大政策，包括一捷運站一社宅，青年、弱勢優先照顧；推動桃園囤房特別稅，鼓勵空屋加入包租代管；土地回饋、容積獎勵需回饋一定比例為社宅；區段徵收、市地重劃將社宅列為必要設施。

賴香伶說，她可以理解實現居住正義並非一蹴可幾，但不跨出第一步也永遠不會實現，所以就算還有很多地方要努力，她也不會畏懼，因為這樣才對得起每一個對她期待的選民。

賴香伶也呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬盡快端出居住政策、國民黨桃園市長參選人張善政對宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案表態，不只不能讓國民黨再回來炒地皮，也不能讓桃園市政府帶頭炒地皮。（編輯：李錫璋）1110826

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