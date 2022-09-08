宋國鼎：派系世襲苗栗停滯 鍾東錦徐定禎系出同源

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣長選舉升溫，鍾東錦今遭國民黨考紀會決議開除黨籍，民進黨徐定禎質疑國民黨排黑決心。時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎指出，其實鍾東錦和徐定禎系出同源，只有新世代，才能終結地方派系政治。

苗栗縣議長鍾東錦違紀參選下屆苗栗縣長，今遭國民黨考紀會決議開除黨籍，不過，在國民黨中常會昨天修正通過「111年地方公職人員選舉中國國民黨黨員行為規範，雖明定黨員不得為非國民黨提名候選人公開助選，但「若經縣市黨部專案同意者不在此限」，被外界解讀為「鍾東錦條款」。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎為此在臉書發文指出，國民黨當初以排黑條款拒絕提名鍾東錦，如今又為了選情告急而制定鍾東錦特別條款，質疑國民黨眼裡只有選舉，是否真有排黑決心，呼籲國民黨還給苗栗清廉政治、乾淨選舉。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎晚間也透過臉書發文表示，黨籍不是重點，派系世襲、人情牽絆，才是苗栗停滯不前的主因。

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宋國鼎指出，大部分苗栗人都知道，鍾東錦和徐定禎系出同源，都是國民黨籍前議長游忠鈿的子弟兵，「只是一個被離開了國民黨，一個加入民進黨」；在苗栗，國民黨的黨籍就像是一雙破鞋子，高興的時候穿上它，不高興的時候踢到一邊，只是政治投機算計的工具。

宋國鼎表示，他參選縣長就是要證明「只有新世代，才能跳脫上一代盤根錯節的派系政治」，希望由他終結派系世襲，對抗黑金政治，洗刷苗栗國的污名，勇敢寫下歷史。（編輯：張銘坤）1110908