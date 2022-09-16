警械使用條例保留條文 藍委擬23日邀集朝野協商

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關於警械使用條例修法，立法院內政委員會雖已初審通過，但仍有條文保留待協商。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、賴于榛台北16日電）關於警械使用條例修法，立法院內政委員會雖已初審通過，但仍有條文保留待協商。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，當時排審本案的召委、國民黨立委鄭天財，將於23日邀集朝野進行相關協商。

內政部次長陳宗彥今天對中央社記者表示，就他了解，立法院朝野對草案已進行過相關討論，聚焦重點包含未來由內政部成立調查小組，以及警察用槍後續責任，依國家賠償法的程序處理等，只差執行面的疑義需細部討論。

立法院長游錫堃今天召集朝野協商討論開議日，會中達成共識，敲定23日開議。至於台南殺警案引發外界討論相關法令修法可能，其中又以立法院內政委員會已初審通過、仍待協商的警械使用條例部分條文修正草案，朝野決定30日拚三讀。

立法院內政委員會2020年12月28日初審通過警械使用條例，明定警員執行勤務時，若自身生命受到威脅且無法有效使用警械時，得使用其他物品代替警械。但內政部成立調查小組調查警械致死等關鍵條文，則保留送交協商。

委員會初審通過的法案，若有保留條文，會先由委員會協商，倘若仍無法達成共識，再交由立法院長協商。

曾銘宗今天接受中央社記者訪問表示，殺警案引起各界注意警械使用能否更彈性、更合理，確保員警的人身基本安全，國民黨團支持，而鄭天財在開議日當天將邀集朝野進行相關協商，希望讓整個程序更快，趕快完成三讀程序。

曾任警察大學教授的國民黨立委葉毓蘭說，希望修法將警械的定義彈性放寬，讓警察執行公務時，得使用現場足以達成目的的物品作為輔助工具等；此外，她希望成立警械使用鑑定委員會，成員要包括彈道專家、法醫等學者專家。

參與本案審查的民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰說，委員會當時討論熱烈，大家希望能儘速通過，但遺憾的是後續沒有協商；現在有一些爭點，包括調查小組啟動要件是否可增加法院、檢察官委託，及警察依規定使用警械，補償是否從第三人擴及到用槍對象等。

黃世杰指出，警政署應該會跟各立委溝通，而立法院是合議制，大家都認同要儘快處理的話，這是好的現象，也是能達成共識的契機，但有些議題有其專業性，要嚴肅面對。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，支持警械條例修法能夠速審，民眾黨團也有提出修法版本，希望放寬警械使用的定義與時機，並且要成立警械使用調查委員會，成員要納入公正第三方人士及一定比例的基層員警等。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，針對警械使用條例，最常見的爭議在於用槍時機，因此除考慮修法明確化之外，更應該參考包括日本等與台灣較相近的國家給警察的用槍指引，讓規範更具體化。用槍後的調查監督，希望這次修法能引進多元參與，以更能符合實際的狀況，並加強調查的透明性。

此外，朝野黨團今天協商開議日時，分別提到各自關注的法案，例如曾銘宗說，警械使用條例、外役監條例、氣候變遷因應法等，希望能 儘快通過。

邱臣遠則指出，氣候變遷因應法、礦業法、警械使用條例、平均地權條例要優先處理。

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邱顯智表示，這會期法案大塞車，包括性暴力犯罪防制「四法」、平均地權條例、礦業法、跨國同婚相關修正草案等都要處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前接受媒體訪問則提到，目前尚待協商部分，包括性暴力犯罪防制「四法」、氣候變遷因應法、菸害防制法、精神衛生法等，警械使用條例已出委員會待協商，這會期會協商，而外役監條例待院版送進立法院後，也會列為優先處理事項。（編輯：張均懋）1110916