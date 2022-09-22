高虹安中華大學言論爭議 林耕仁指受傷學生難接受

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民眾黨新竹市長參選人高虹安日前提「不是像什麼中華大學夜間部」等言論引發爭議。中華大學校友、國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）22日受訪表示，尊重校方以及學生會對於高虹安道歉的聲明，但因高虹安態度而受傷校友和學生恐怕無法接受。（林耕仁提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月22日

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安日前提「不是像什麼中華大學夜間部」等言論引爭議，中華大學校友的國民黨參選人林耕仁今天說，因高虹安態度而受傷校友和學生，恐怕無法接受。

林耕仁接受媒體聯訪表示，針對高虹安發言，聽在中華大學學生或老師心中，想必非常難過，因為無論是日間部、夜間部、研究所，都是為了求取更高人生目標、或是在工作上希望有更好發展，才會回到學校拿起書本、甚至半工半讀、犧牲晚上休息時間來攻讀學位。

林耕仁指出，這些心路歷程，恐怕是人生道路一路走來相當順遂的高虹安，無法感同身受。

林耕仁說，尊重校方以及學生會對於高虹安道歉的聲明，不過，有更多因為高虹安態度而受傷校友和學生，他們恐怕無法接受。（編輯：方沛清）1110922