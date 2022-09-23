林佳龍：新店導入數位科技 建IC與AI研發基地

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）23日前往新店區十四張土地公廟「斯馨祠」參香，並表示城市是文化的容器，文化是城市的靈魂，一個人有歷史才有記憶、才有未來，重視文化相當重要。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，希望將新店區建設為IC與AI的研發基地，成為無污染工業，讓台灣貨物出去，國際觀光客進來，軸線翻轉後讓新北市不再是台北市的衛星城市。

林佳龍下午在立法委員沈發惠等人陪同下，前往新店區有240餘年歷史的十四張土地公「斯馨祠」參香，並參觀舊廟石雕紋飾屋脊與瓦狀的特別屋頂。

十四張斯馨祠福德正神信眾會主任委員劉新強表示，具有深遠歷史價值的十四張土地公「斯馨祠」，是新店區最古老土地公廟，因環狀捷運施工暫時遷移到現址，最終將重建遷移至中央新村北側歷史公園。

林佳龍說，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂，一個人有歷史才有記憶、才有未來，重視文化相當重要，今天參香是來瞭解斯馨祠與新店的發展息息相關。

林佳龍致詞時表示，新店地區將要推動傳統汽車產業轉化為智慧車產業，帶來投資與工作機會，變成智慧城市與產業創新園區，變成半導體研發基地。他說，將來醫療產業所需要的IC（積體電路）與AI（人工智慧）的科技研發應用，也將在新店發展，導入數位科技不會成為污染產業。

林佳龍並強調他提出的補助老人裝假牙、成家基金、老人悠遊卡增加點數、托幼一條龍、社會住宅等福利政見，及都市更新改建老舊危樓的訴求，希望將來專案專人辦理；盼望由他接棒展開大格局願景，帶動北北基桃為千萬人國際都市。

在接受聯訪時，林佳龍表示，市長侯友宜原先表示要在市議會結束之後才要請假，如果，現在提早啟動投入選舉造勢活動，希望要開始請假，避免基層會有行政不中立的困擾。

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至於立法委員余天將投入輔選活動，林佳龍說，余天自己身體不好，且剛逢喪女處理後事，請保重好身體不要過度操勞。

林佳龍說，希望侯友宜回答問題時要很誠懇看待，不要答非所問、轉移焦點。近日新北市在民意調查城市競爭力評比、侯友宜的滿意度、新北市治安滿意度都下降，顯見社會對侯友宜有不同看法，「不能成為天之嬌子，被人看破手腳」。他呼籲侯友宜，對公眾議題要正面看待，互相討論讓人民做出最好選擇。（編輯：方沛清）1110923

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左4）23日下午在立委沈發惠（前右1）等人陪同下，前往新店區十四張斯馨祠參香，並與廟方人員等合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年9月23日