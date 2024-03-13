林右昌：鼓勵新技術工法 規劃仿效科專補助模式

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部長林右昌12日出席智慧淨零建築聯盟會員大會表示，鼓勵聯盟提出「淨零建築產業」政策白皮書，讓政府推動淨零更有目標與方向，會納入內政部施政方針中，務必讓淨零目標如期實現。

內政部透過新聞稿表示，由總統府秘書長林佳龍發想、林右昌在去年9月發起的「台灣智慧淨零建築聯盟」，昨天舉辦會員大會暨跨領域產業交流座談會。

林右昌致詞說，鼓勵聯盟集思廣益，提出屬於「淨零建築產業」的政策白皮書，讓政府推動淨零更有目標與方向；聯盟會員給政府的寶貴意見，會納入內政部的施政方針中，務必讓淨零目標如期實現。

林右昌指出，在他建議下，聯盟成立研究發展委員會、技術交流委員會、資通訊暨系統整合委員會、創儲能建置委員會、智慧產業推動委員會等5大委員會，目前會員已達200多人，包括產、官、學、研等淨零建築領域的領頭羊，相信各委員會將產出有價值的建言，讓政府推動淨零能事半功倍。

林右昌強調，內政部已著手規劃效仿國科會及經濟部的科專補助模式，用來針對建築領域的新技術、新材料的研發，並鼓勵新技術及新工法的運用，只要能優化建築效率，對減碳有強烈的幫助。

林右昌表示，內政部接下來會盤點國內淨零人才所需的缺口，整合教育部的教學資源來培訓業界所需人才，讓淨零各面向都能獲得政府應有支持，這樣淨零成功機率才會提高。

林右昌說，「2050淨零說簡單也很簡單，畢竟到時候誰是部長也沒人知道，但我們如果現在不做就永遠不可能達標」。（編輯：張良知）1130313