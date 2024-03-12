西門子推動數位與淨零轉型 為多家台廠找解方

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（中央社記者吳家豪台北12日電）台灣邁向2050年淨零碳排目標，台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）今天表示，西門子透過數位暨淨零轉型雙成長引擎，在台灣展現成果，已協助樂佳科技、和大工業、長榮、台電等多家台灣企業轉型。

艾偉今天出席年度媒體說明會表示，面對永續議題，西門子對台灣提出5項建議。第一，改變心態，將「碳中和」視為機會。第二，加速行動，減少不必要的爭論。第三，利用數位科技，使用更少的資源來創造更多價值。第四，優先考慮重點領域，包括製造、建築和交通。第五，擴大影響力，由政府與企業推動需求。

艾偉指出，數位暨淨零轉型兩者高度相關，像是數位雙生及工業元宇宙等數位科技，可以提升資源效率並降低碳排。氣候變遷的急迫性與日俱增，台灣必須加速行動、擴大規模，打造永續的未來。

他以室內垂直農耕為例，西門子與樂佳科技合作，透過可程式控制系統的自動化科技及邊緣運算技術，雙方的共同終端客戶能夠掌控室內耕種環境、提升農作物品質，提供一整年多次的農作物收穫，且終端客戶可減少20%以上的能耗及50%以上的人力成本。

針對工具機產業，和大工業透過西門子AI智慧自學、自適應切削軟體的應用，在既有廠房及產線不變的基礎上，提升近20%產能。

另外，西門子與長榮合作建置台灣第一座全自動港口高雄第七貨櫃中心（T7），透過遠端操作系統、碼頭物流系統、集卡定位系統的技術，確保在高雄T7場域內工作人員的安全，同時降低貨櫃車的怠速時間及碳排量。

西門子也積極協助台電強化台灣電網韌性，透過西門子Spectrum軟體系統，台電未來將更能夠因應多元化的電力需求以及複雜的電力調度。（編輯：楊凱翔）1130312