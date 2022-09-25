議員質疑北市大開特權 教育局：未有差別待遇

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天借用台北市立大學場地舉行競選活動，遭議員質疑違規、特權。台北市教育局表示，北市大依場地租借規定程序受理借用及收費，未有差別待遇。

黃珊珊今天上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉行競選總部成立大會，遭國民黨台北市議員游淑慧質疑是違規、特權，因為北市大校規明文寫著「從事政治性集會或政黨競選活動者得拒絕申請」，可見黃珊珊的暗黑影響力仍影響市府，繼續寄生市府資源。

台北市教育局晚間透過新聞稿回應，北市大是依場地租借規定程序受理借用及收費，對於各政黨均一視同仁，並未有差別待遇，也要求租借單位不可以在借用場地外的校園空間進行政治活動。

教育局說明，依照台北市各級學校校園場地開放使用管理規定，除了學校公告開放民眾個別從事休閒運動的場地外，其餘場地使用須申請許可並收費，各校在非上課期間可以依此規定接受政治團體或公職候選人租借場地。

教育局進一步表示，各校辦理校園場地租借時，裁量應秉持公正、公平立場處理，不得有差別待遇，並應於候選人辦理活動時，勸阻不得將競選旗幟、布條、海報等違規設置於學校建築物外牆及圍牆上。

教育局指出，此次選舉競選期間也有其他公職候選人租借場地，各校均秉行政中立法規定受理，後續將持續遵照相關規定執行各項公務，嚴守行政中立。

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北市大下午發布聲明表示，為積極開拓財源，校內場地於教學使用外開放租借，對於各政黨一視同仁，但依照校規得拒絕政黨活動，承辦單位未注意相關規定，將進行檢討改進，未來對相關活動謹慎辦理，避免再次衍生爭議。

北市大晚間補充，對於各單位申請借用場地均按照先來後到次序，檢視未違反善良風俗、符合規定就按標準收費借用，絕無破例，後續若有其他候選人認可校方場館空間，歡迎付費借用。（編輯：李錫璋）1110925