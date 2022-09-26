警大聲明成羅生門 林佳龍：侯友宜陣營恐涉刑責

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（中央社記者高華謙新北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及新北市長侯友宜博士學位爭議時表示，警大校長已說沒有聲明，至於侯友宜陣營為何偽造聲明，必須向社會道歉，「我想這也可能涉及刑責」。

林佳龍23日接受廣播節目專訪時，質疑侯友宜從學士直攻博士「很奇怪」。侯友宜選舉辦公室對此公布「警大聲明」指出，侯友宜民國69年畢業於中央警官學校（中央警察大學前身，以下簡稱警大），88年報考警大博士班甄試，符合規定。

林佳龍競選辦公室發言人、民進黨新北市議員何博文24日傍晚在臉書（Facebook）公布網路群組對話指稱，警大校長陳檡文否認警大有發出聲明。中央警察大學公關也向中央社記者表示，「有關侯友宜的媒體報導事項，本校並未發出任何正式聲明」。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強昨天發布新聞稿表示「聲明內容出自警察大學」，早在23日傍晚就有電子媒體披露「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，且警大校方人員昨天也致電侯友宜選舉辦公室證實確有提供媒體相關說明。

林佳龍今天上午到新北市汐止區某魷魚羹店家協助義賣，他在活動前接受媒體聯訪時說，警大現任校長已公開說沒有這樣的聲明，「我們還是以警大說法為主」，至於侯友宜陣營為何偽造聲明，必須對社會說明及道歉，「我想這也可能涉及刑責，這不是隨便說各說各話的問題，這是很清楚一定是有一方說謊」。

對此，侯友宜選舉辦公室表示，「無回應」。

媒體最新民調指出，侯友宜支持度有51%，林佳龍僅為21%，雙方相差近30百分點。對此，林佳龍說，「會參考各家民調，但是不會受到民調影響」。

林佳龍指出，這次競選時間很短，選區很大，對手很強，但過去前行政院長游錫堃挑戰前新北市長朱立倫時，民調也呈現類似現象，所以會更努力提出好政見，現在勤走基層也感受到支持者熱情，「情況是越來越好」。

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侯友宜稍早視察新北第一座資源循環智能化細分選教育基地時針對這份民調表示，民調是參考，最重要是在選舉過程中要帶給城市有希望的未來，尤其他是自己與自己賽跑，就像馬拉松比賽不斷挑戰自己，所以會跟市民繼續並肩作戰，讓新北市會更好。

另外，針對資深媒體人周玉蔻在臉書（Facebook）上說會幫忙新北市選戰，林佳龍說，周玉蔻對台灣的政治人物非常了解，先前「恩恩」案也是在她的監督下獲得社會重視，這也對侯友宜領導的新北市府團隊起了監督作用，「我相信自助人助」，非常歡迎各界可以多來討論新北市政與這次選舉。（編輯：戴光育）1110926