張善政主張打造桃園青創天堂 推資金等5個友善

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國民黨桃園市長參選人張善政26日出席「善新桃園～善哥與新創公司座談」活動，他接受媒體聯訪表示，桃園有很多年輕人希望有機會創業，他覺得桃園會是未來年輕人創業的天堂，要實現這個願景，當然要向年輕朋友請教創業的環境與環節。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，青創是桃園未來發展重要方向，他覺得桃園會是未來年輕人創業的天堂，主張扶植青年創業的資金等5個友善，實現這個願景。

張善政下午出席桃園市中壢區「善新桃園～善哥與新創公司座談」活動，張善政向在場新創界人士介紹扶植青年創業的5個友善，分別是資金友善、項目友善、資源友善、社群友善及數位友善。

他說，「我們希望用業界的經驗以及新的做法，增加青年創業的成功率，讓創業輔導的服務一條龍更完善，簡單講，就是讓市政府做青年創業家的後盾。」

會後，張善政接受媒體聯訪表示，桃園有很多年輕人希望有機會創業，他覺得桃園會是未來年輕人創業的天堂，要實現這個願景，當然要向年輕朋友請教創業的環境與環節。

記者詢問，對於今天公布某民調顯示張善政支持度落後於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的看法。

對此，張善政表示，對於各種民調一向當參考，團隊會繼續努力往前走，但比較特別的是，中廣董事長趙少康有給團隊提供建議，團隊也會以此做為改進參考。

記者追問，根據這份民調顯示，團隊在青年族群部分目前落後，昨天在臉書（Facebook）直播，是否要吸引年輕人。

張善政回答，打空戰與年輕人沒有直接關係，是希望透過不同管道凸顯想表達的議題，但網路上年輕人比較多也是事實。

他指出，民調上上下下，在前陣子某民調中，團隊在20歲至29歲這個族群大幅領先，團隊會把這當做參考，空戰的真正意義就是把想要表達的意念盡量透過網路轉達，就是這個目的而已。

對於前台北市議員羅智強在臉書發文指稱「鄭運鵬的尖酸刻薄真是越來越像謝長廷」，張善政表示，「我是深有同感」，他覺得很多朋友心裡也有一樣的感覺，「我覺得羅智強講出大家心裡的話」。

張善政指出，團隊在社群上一向標榜正面議題，即便被民進黨抹黑攻擊，也只是在網路、社群上把立場及事實釐清，沒有做任何負面攻擊，這種格調是團隊一貫秉持精神。（編輯：戴光育）1110926